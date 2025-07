Der Krieg in der Ukraine ist zwar noch nicht vorbei, aber die internationale Gemeinschaft plant bereits, wie man das Land beim Wiederaufbau unterstützen kann.

Bundeskanzler Friedrich Merz sicherte dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj "unerschütterliche Unterstützung" zu. Ein weiteres Sanktionspaket gegen den Aggressor Russland sei in Vorbereitung, nur die Slowakei müsse noch zustimmen. Den US-Präsidenten Donald Trump bat Merz "weiter an der Seite der Europäer zu stehen".

Um über konkrete Projekte in der Ukraine zu beraten, treffen sich Regierungschefs und Unternehmensführer in Rom. Auch Kanzler Merz ist dabei.

Wer nimmt an der Ukraine Recovery Conference 2025 teil?

Staatschefs und Regierungsvertreter, internationale Unternehmen und Organisationen nehmen an der zweitägigen Konferenz in Rom teil. Unter ihnen sind die Gastgeberin, Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni , der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, EU -Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen , der polnische Premierminister Donald Tusk sowie Bundeskanzler Friedrich Merz. Insgesamt sind etwa 3.500 Teilnehmer von fast einhundert Delegationen, 2.000 Unternehmen und 40 internationalen Organisationen im Kongresszentrum im Süden Roms vor Ort. Ziel der Konferenz ist es, Regierungen und internationale Finanzinstitutionen, sowie den Privatsektor und die Zivilgesellschaft weiterhin für den Wiederaufbau der Ukraine zu mobilisieren.

Der Wiederaufbau der Ukraine wird laut Schätzung der Weltbank mehr als 500 Milliarden Euro kosten. Eine internationale Konferenz in Rom sagt Unterstützung zu.

Wo sollen die Gelder in der Ukraine eingesetzt werden?

Wie möchte die EU das Hilfspaket finanzieren?

Das neue 2,3 Milliarden Euro schwere Hilfspaket der EU ist ein Abkommen mit internationalen und bilateralen öffentlichen Finanzinstitutionen. Es umfasst 1,8 Milliarden Euro an Darlehensgarantien und 250 Millionen Euro an Zuschüssen. Die EU-Kommission als größter Geldgeber geht davon aus, dass die neuen Garantie- und Finanzhilfevereinbarungen neue Investitionen von bis zu 10 Milliarden Euro bringen werden. Damit könnten, so von der Leyen, Häuser wiederaufgebaut, Krankenhäuser wiedereröffnet und die Energieversorgung gesichert werden.