Gewalt gegen Frauen, insbesondere durch (Ex-)Partner, ist in Italien - wie auch in Deutschland - keine Seltenheit. 21.464 Frauen wurden 2024 Opfer häuslicher Gewalt in Italien. Gesetzesverschärfungen wie der geplante Straftatbestand des Femizids setzen ein symbolisches Zeichen, doch langfristige Veränderungen erfordern laut Expertinnen und Experten Investitionen in einen kulturellen Wandel.