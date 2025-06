Forscher bleiben gelassen: Ätna spuckt wieder Asche und Lava

Der etwa 3.350 Meter hohe Ätna in Italien bricht mehrmals im Jahr aus und wird von Fachleuten ständig überwacht. Diese sogenannten strombolianischen Eruptionen - also regelmäßig explosive Ausbrüche - bietet meist einen spektakulären Anblick und ziehen zahlreiche Schaulustige an. Seit Anfang Mai meldete das INGV in der Region mehrere Eruptionen.