Die beste neapolitanische Pizza kommt nicht aus Neapel, sondern aus Polen. Die "Associazione Verace Pizza Napoletana" kürte für das Jahr 2024 einen polnischen Betrieb in der Nähe von Lodz, der nun viele Besucher anzieht.

Die Pizza Napoletana ist der Klassiker unter den Pizzen und erfreut sich seit jeher großer Beliebtheit. Doch was zeichnet eine "echte" Pizza Napoletana eigentlich aus?

Mit Pizza Napoli oder Pizza Napoletana werden oft Pizzen bezeichnet, die sich an der "Verace Pizza Napoletana" orientieren. Letzteres ist der offizielle Begriff der Associazione Verace Pizza Napoletana für die echte (italienisch: verace) Pizza Napoletana. In einigen Restaurants wird mit Pizza alla Napoletana auch der Belag, etwa mit Tomatensauce, Mozzarella und Sardellen, beschrieben.

Die Kunst des neapolitanischen Pizzabackens

"In Deutschland gibt es das Reinheitsgebot für Bier, in Italien die internationalen Regelungen für die 'wahre' Neapolitanische Pizza Verace", erklärt De Giacomo. In den Regelungen wird die Technik zur Herstellung des Teigs definiert.