Hitze: Frankreich, Spanien und Co. im Ausnahmezustand

In vielen Teilen Europas steigen die Temperaturen auf über 40 Grad. Vor allem Südeuropa erlebt rekordverdächtig hohe Temperaturen: In Spanien werden Höchsttemperaturen von 46 Grad gemessen.

Die Hitzewelle in Frankreich bewegt sich auf ihren Höhepunkt zu und versetzt das Land in einen Ausnahmezustand. Für 16 Departements einschließlich der Millionenmetropole Paris rief der Wetterdienst Météo France die höchste Warnstufe rot aus, mit erwarteten Spitzentemperaturen von bis zu 41 Grad.

Eiffelturm bleibt wegen Hitze geschlossen

1.350 Schulen wurden angesichts der Hitze vollständig oder am Nachmittag geschlossen. Die Feuerwehr war vielerorts in Alarmbereitschaft, denn es brachen bereits einige Brände auf ausgetrockneten Feldern und in der Natur aus.

Auch andere Mittelmeerländer von Hitze betroffen

Die gegenwärtige Hitzewelle betrifft auch andere Mittelmeerländer. Spanien meldete am Montag mit 46 Grad Celsius in Huelva einen neuen Juni-Hitzerekord, im portugiesischen Mora kletterte das Thermometer sogar bis auf 46,6 Grad.

In Portugal wird für Dienstag jedoch mit einer leichten Entspannung der Lage gerechnet. In allen bis auf acht Gebieten soll nur noch die zweithöchste Hitzewarnstufe orange gelten. In Castel Branco im Zentrum des Landes sowie in Beja und Evora soll es allerdings 40 Grad heiß werden, in der Hauptstadt Lissabon immerhin 34 Grad.