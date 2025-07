Ukraine-Krieg: Neue Wellen russischer Luftangriffe auf Kiew

Die Situation in der Ukraine spitzt sich weiter zu. Woche für Woche erhöht Russland die Anzahl seiner Luftangriffe. Über 700 Drohnen und Raketen waren es allein in den letzten Tagen.

Die russische Armee hat die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht erneut in mehreren Wellen mit Drohnen und Raketen angegriffen. Im Zentrum der Dreimillionenstadt war heftiges Flugabwehrfeuer zu hören.

Mehrere Verletzte

In einem Wohnhaus im Zentrum sei ein Feuer ausgebrochen, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram mit. "Der Angriff auf Kiew dauert weiter an. Drohnen des Feindes nähern sich weiterhin der Stadt", so Klitschko.