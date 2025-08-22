Angriffe statt Abwehr: Selenskyj will Druck auf Russland ausüben

Angriffe statt nur Abwehr :Selenskyj will "Druck auf Russland ausüben"
Ukraines Präsident Selenksyj will durch mehr Angriffe Druck auf Russland aufbauen. Verteidigung alleine sei nicht erfolgreich, bekräftigte er Äußerungen von US-Präsident Trump.
Die Ukraine muss sich nach den Worten ihres Präsidenten Wolodymyr Selenskyj aus dem Dauerzustand der ständigen Verteidigung gegen russische Angriffe lösen und selbst aktiv zum Angriff übergehen. Selenskyj sagte in seiner abendlichen Videoansprache:
Kremlchef Wladimir Putin verstehe "nichts außer Macht und Druck". Die ukrainische Armee werde Land und Volk weiter schützen. Doch US-Präsident Donald Trump habe völlig recht, dass dies nicht nur in der Verteidigung geschehen müsse, so der ukrainische Präsident.
Trump zieht Sportvergleich: Angriff statt Abwehr erfolgreich
Trump hatte am Donnerstag auf seiner Plattform Truth Social geschrieben: "Es ist sehr schwer, wenn nicht unmöglich, einen Krieg zu gewinnen, ohne das Land des Invasors anzugreifen." Zudem schrieb er:
Sein Amtsvorgänger Joe Biden habe der Ukraine nicht erlaubt zurückzuschlagen, ergänzte Trump.
Präsident Selenskyj hat "sehr clever aufgegriffen", was Trump in den sozialen Medien gesagt habe, erläutert ZDF-Reporter Luc Walpot. Trump habe den Krieg mit Zehntausenden Toten "etwas locker mit einem sportlichen Wettkampf verglichen". Da sei es laut Trump unvorteilhaft, wenn die Ukraine nur in der Verteidigung sei. "Sie müsse auch angreifen können - das hat Selenskyj sofort aufgegriffen."
Walpot berichtet, ukrainische Drohnen hätten in der vergangenen Nacht bei Brijanz, einer Stadt auf halber Strecke zwischen Kiew und Moskau, "tief auf russischem Gebiet" eine Pipeline angegriffen. "Insofern ist das keine neue Strategie von Selenskyj. Er hat seit Beginn des Krieges gefordert, tief in Russland die logistische militärische Unterstützung für die Fronttruppen der Russen unterbrechen zu können. Aber dafür fehlen ihm bislang die Waffen. Die hat er bislang auch von der Nato und den Partnern bisher nicht bekommen."
Gegenangriffe im Nord- und Südosten der Ukraine
Die ukrainischen Streitkräfte unternahmen in den vergangenen Tagen bereits Gegenangriffe, so in der Region Sumy im Nordosten und bei Pokrowsk im Südosten. Bei Pokrowsk habe es erste Erfolge gegeben, teilte Armeechef Olexander Syrskyj auf Telegram mit. Dort seien sechs Orte zurückerobert worden. Die Berichte konnten nicht unabhängig überprüft werden.
Eine große Offensive ukrainischer Truppen im Sommer 2023 etwa war an den tief gestaffelten russischen Verteidigungslinien zerbrochen. Russische Militärs hatten zuvor in der erwarteten Stoßrichtung tiefe Minenfelder angelegt und diese mit massiver Artillerie geschützt.
Russland will Absicherung durch die UN
Selenskyj sagte weiter, abseits der militärischen Einsätze wolle die Ukraine auch die diplomatischen Bemühungen aufrechterhalten, um Wege zu Verhandlungen und Frieden zu finden. Unter anderem sei die Militärführung im Kontakt mit ausländischen Partnern, um an der militärischen Komponente der Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu arbeiten.
Es ist im Gespräch, dass die europäischen Partner die Ukraine nach einem Friedensschluss mit Truppenpräsenz absichern. Doch Russland hat andere Vorstellungen.
Nach den Worten des russischen Außenministers Sergej Lawrow sollen vielmehr die Veto-Mächte des UN-Sicherheitsrats, darunter auch Russland, den Frieden garantieren. Da Russland einen Einsatz jederzeit blockieren könnte, kommt diese Variante für Kiew nicht infrage.
Selenskyj: Russland nicht an Frieden interessiert
Die Ukraine wehrt sich seit knapp dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion. Nach dem Alaska-Gipfel am Freitag vergangener Woche hatten US-Präsident Trump, der ukrainische Präsident Selenskyj und europäische Spitzenpolitiker am Montag über einen Friedensprozess für die Ukraine beraten.
Den Plan nach einem Treffen Putin- Selenkskyj sieht dieser skeptisch: "Sie versuchen, sich aus der Notwendigkeit eines Treffens herauszuwinden. Sie wollen diesen Krieg nicht beenden. Sie setzen ihre massiven Angriffe gegen die Ukraine und ihre sehr heftigen Angriffe an der Front fort", sagte Selenksyj.
Kallas: Putin nicht an Verhandlungen interessiert
Auch die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas warf Putin vor, nicht an Verhandlungen interessiert zu sein. "Er hat kein Interesse daran, sich an einen Tisch zu setzen. Hier geht es nur um Zeit", sagte Kallas im ZDF heute journal.
