Ukraine: Russland greift mit Massen von Drohnen an

Russland hat die Ukraine nach Angaben Kiews in der Nacht mit einer Rekordzahl an Drohnen angegriffen. Das ukrainische Militär zählte 728 Shahed- sowie Täuschungsdrohnen und 13 Raketen. Mehr als 700 der Objekte seien abgewehrt worden, darunter mindestens sieben der Raketen.

Kehrtwende in Washington: Trump sagt der Ukraine trotz angekündigtem Lieferstopp neue Waffen zu. "Sie müssen in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen", betont der US-Präsident.

Zahl der Geschosse nahm zuletzt immer mehr zu

Auch in anderen Regionen gab es Einschläge. Im südukrainischen Cherson wurden in den frühen Morgenstunden zwei Personen verletzt. Im Umland von Kiew musste eine Frau nach Brustverletzungen durch Drohnenbeschuss ins Krankenhaus eingeliefert werden. An mehreren Stellen im Kiewer Gebiet brachen Brände aus. In den vergangenen Wochen hat die Zahl der von Russland eingesetzten Geschosse immer mehr zugenommen.