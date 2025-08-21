Anschläge auf Nord-Stream-Pipelines: Verdächtiger festgenommen

Die Bundesanwaltschaft hat in der Nacht einen ukrainischen Staatsangehörigen festnehmen lassen. Ihm wird eine Beteiligung bei der Sprengung der Nord Stream Pipelines vorgeworfen.

Sabotage an den „Nord Stream“ Gaspipelines (Archivbild) Quelle: dpa

Die Bundesanwaltschaft hat im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Sprengung der "Nord Stream" Gaspipelines einen Verdächtigen in Italien festnehmen lassen. Der ukrainische Staatsangehörige Serhii K. wurde in der Region Rimini von italienischen Beamten in Gewahrsam genommen.

Ostsee-Pipelines: Saboteure sollen Segelyacht genutzt haben

Ihm und einer Reihe von Mithelfern wird vorgeworfen, die Ostsee-Pipelines in der Nähe der Insel Bornholm im September 2022 gesprengt zu haben. Für den Transport soll die Gruppe um K. wohl eine Segelyacht genutzt haben, die mit gefälschten Ausweisdokumenten angemietet wurde, so der Generalbundesanwalt.

Der Explosion folgte eine monatelange Suche nach den Tätern und Diskussionen um die Beteiligung verschiedener Staaten, wie der Ukraine oder auch Russland.

Nachrichten | In eigener Sache : Bleiben Sie auf Stand mit dem ZDFheute Update Das Aktuellste zum Krieg in der Ukraine und weitere Nachrichten kompakt zusammengefasst als Newsletter - morgens und abends.

Aktuelle Meldungen zu Russlands Angriff auf die Ukraine finden Sie jederzeit in unserem Liveblog:

Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Kiew hat eine Gegenoffensive gestartet, die Kämpfe dauern an. News und Hintergründe im Ticker. Liveblog