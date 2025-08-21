Anschläge auf Nord-Stream-Pipelines: Verdächtiger festgenommen

Generalbundesanwaltschaft:Nord-Stream-Sprengung: Verdächtiger festgenommen
Die Bundesanwaltschaft hat in der Nacht einen ukrainischen Staatsangehörigen festnehmen lassen. Ihm wird eine Beteiligung bei der Sprengung der Nord Stream Pipelines vorgeworfen.
Die Bundesanwaltschaft hat im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Sprengung der "Nord Stream" Gaspipelines einen Verdächtigen in Italien festnehmen lassen. Der ukrainische Staatsangehörige Serhii K. wurde in der Region Rimini von italienischen Beamten in Gewahrsam genommen.
Ostsee-Pipelines: Saboteure sollen Segelyacht genutzt haben
Ihm und einer Reihe von Mithelfern wird vorgeworfen, die Ostsee-Pipelines in der Nähe der Insel Bornholm im September 2022 gesprengt zu haben. Für den Transport soll die Gruppe um K. wohl eine Segelyacht genutzt haben, die mit gefälschten Ausweisdokumenten angemietet wurde, so der Generalbundesanwalt.
Der Explosion folgte eine monatelange Suche nach den Tätern und Diskussionen um die Beteiligung verschiedener Staaten, wie der Ukraine oder auch Russland.
