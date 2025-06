Tony Awards: Südkoreanisches Musical räumt ab

Eine Romanze über zwei menschliche Roboter im Südkorea der Zukunft hat bei den Tony Awards als bestes neues Musical am New Yorker Broadway gewonnen. "Maybe Happy Ending" von Will Aronson und Hue Park erhielt beim wichtigsten Theaterpreis der USA zudem weitere Auszeichnungen für Hauptdarsteller Darren Criss und Regisseur Michael Arden.