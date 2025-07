"Diddy" bleibt bis zur Strafmaßverkündung in Haft

Die Jury spricht Sean Diddy Combs schuldig wegen Förderung illegaler Prostitution. In wichtigen Punkten, wie der Bildung einer kriminellen Vereinigung, wird er freigesprochen.

Auch nach dem teilweisen Freispruch im Prozess gegen den früheren Hip-Hop-Mogul Sean "Diddy" Combs muss der Rapper bis zur Verkündung des Strafmaßes in Haft bleiben. Richter Arun Subramanian lehnte eine Freilassung gegen die Zahlung einer Kaution von einer Million US-Dollar am Mittwoch (Ortszeit) ab.

Staatsanwältin sieht Fluchtgefahr

Seine Anwälte hatten zuvor argumentiert, dass sich nach den Freisprüchen in den schwerwiegendsten Punkten die Sachlage so weit geändert habe, dass eine Freilassung möglich sein sollte. US-Staatsanwältin Maurene Comey hatte jedoch erklärt, es bestehe weiterhin Fluchtgefahr.

Die Geschworenen hatten Combs am Mittwoch von den Vorwürfen des Sexhandels und der Verschwörung zur organisierten Kriminalität freigesprochen, die ihn für den Rest seines Lebens ins Gefängnis hätten bringen können.

Schuldig in zwei Anklagepunkten. Das Strafmaß könnte noch Wochen auf sich warten lassen. Über eine mögliche Haft entscheidet nun der Richter, sagt ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen.

Strafmaß zu einem späteren Zeitpunkt - bis zu 20 Jahre

Das Strafmaß wird der Richter zu einem späteren Zeitpunkt verkünden. Subramanian hat den Termin für den 3. Oktober angesetzt. In einer virtuellen Anhörung am kommenden Dienstag will sich die Verteidigung jedoch für einen früheren Zeitpunkt einsetzen.