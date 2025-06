Sean Combs war ein Weltstar. Er etablierte den Hip-Hop von den Straßen New Yorks in der Popkultur. Nach seinem Prozess wegen sexuellen Missbrauchs muss er vielleicht ins Gefängnis.

von Susanne Lingemann, New York

P. Diddy (hier im Jahr 2022) - einst einer der größten Stars der amerikanischen Popkultur - ist unter anderem wegen Missbrauchs und Menschenhandels angeklagt.

Sean Combs - bekannt als Puff Daddy, P. Diddy oder schlicht "Love" - war lange Zeit eine der schillerndsten Figuren der amerikanischen Popkultur. Er führte Hip-Hop in den 1990er Jahren aus den Straßen New Yorks auf die Bühnen der Welt.

Nummer-eins-Hits, Musikpreise, eine eigene Modemarke, viele Promi-Freunde: So stieg Puff Daddy zu einem der reichsten Männern des Muskigeschäfts auf - vom kleinen Jungen aus Harlem, dessen Vater ermordet wurde, als Sean Combs drei Jahre alt war und der von seiner Mutter allein großgezogen worden ist.

Dresscode Weiß auf Diddys"White Partys"

Seine "White Partys" in den noblen Hamptons bei New York galten als Inbegriff von Glamour - dort trafen sich Leonardo DiCaprio, Jay-Z, Beyoncé Salman Rushdie und Designer wie Vera Wang. Für viele symbolisierte Diddy den "neuen Gatsby" - erfolgreich, einflussreich, scheinbar unangreifbar.

Puff Daddy auf der Bühne im Jahr 1999

Sie hießen "White Partys", weil jeder Gast in Weiß gekleidet zu kommen hatte. Und es lagen auch schon einmal junge Frauen unbekleidet auf dem Buffet-Tisch. Ausschweifend, erfolgreich, scheinbar unangreifbar: Durchgehend im "Ich bin der Boss"-Modus, das war der Kult, mit dem sich Sean Combs gerne umgab.

Irgendwann brach Cassie Ventura ihr Schweigen

Doch dieses Bild geriet ins Wanken. Im November 2023 brach seine langjährige Partnerin Cassie Ventura das Schweigen und verklagte ihn wegen schwerer sexueller und körperlicher Gewalt. Nur einen Tag später wurde der Zivilprozess mit einer millionenschweren Einigung beigelegt - die Öffentlichkeit blieb aber misstrauisch.

Der Wendepunkt kam spätestens, als CNN ein Überwachungsvideo veröffentlichte: Es zeigt, wie Combs Cassie Ventrura auf einem Hotelflur brutal attackiert. Das einst so schillernde Image des Musikmoguls zerfiel.

Im März 2024 durchsuchte die Polizei P. Diddys Anwesen in Los Angeles und Miami. Dort fanden sie Waffen, von denen die Seriennummern entfernt worden waren, Drogen und mehr als 1.000 Flaschen Babyöl und Gleitgel.

Die Anklagepunkte gegen Sean Combs beeinhalten sexuelle Ausbeutung und Zwangsarbeit

Am 16. September 2024 wurde Combs in New York verhaftet. Die Bundesstaatsanwaltschaft erhob Anklage wegen erpresserischer Verschwörung, Sex- und Menschenhandels. Laut Anklageschrift soll "Combs Enterprises" wie eine mafiöse Struktur organisiert gewesen sein: Sexuelle Ausbeutung, Zwangsarbeit, Drogenmissbrauch, Bestechung - ein Netzwerk aus Einschüchterung und Missbrauch.

Opfer berichteten von sogenannten "Freak-Off-Partys", bei denen sie unter Drogeneinfluss zu sexuellen Handlungen mit Gästen und Prostituierten gezwungen worden seien.

Sean Combs plädierte auf nicht schuldig

Combs selbst plädierte auf "nicht schuldig". Derzeit läuft der Strafprozess in New York: Nach 29 Prozesstagen, 34 Zeugenaussagen und der Präsentation umfangreichen Beweismaterials steht nun das Urteil der Geschworenen an.

Für Aktivistinnen wie Oronike Odeleye (#MuteRKelly) reiht sich der Fall in ein Muster ein: Männer in Machtpositionen, die glauben, unantastbar zu sein. Sie kritisiert ein System, in dem Prominente geschützt werden, während Opfer um Glaubwürdigkeit kämpfen müssen:

Es geht nicht nur um Hip-Hop oder die Musikindustrie. Es geht um ein globales, toxisches Patriarchat. „ Oronike Odeleye, Aktivistin

Ganz in Weiß: Sean Combs 1999

Auch Jennifer Mondino vom National Women’s-Law-Center verweist auf die Parallelen zu früheren Fällen wie Harvey Weinstein

Dass es überhaupt zu einer Anklage kommt, zeigt, wie umfangreich die Beweislast sein muss. Solche Prozesse sind selten - nicht, weil es keine Täter gibt, sondern weil die Hürden für Opfer enorm sind. „ Jennifer Mondino, National Women’s-Law-Center

Der Fall P. Diddy rückt wie #Metoo das Thema Machtmissbrauch in den Fokus

Eine Zeugin sagte aus, sie habe sexuelle Handlungen über sich ergehen lassen, aus Angst, Combs würde nicht weiter ihre Miete zahlen.

Sexueller Missbrauch basiert auf Macht und Kontrolle. Reichtum, Prominenz, Einfluss - all das kann benutzt werden, um Menschen zu manipulieren. „ Jennifer Mondino, National Women’s-Law-Center

Zu welchem Urteil die Geschworenen auch kommen mögen - der gesellschaftliche Impact ist längst spürbar. Der Fall P. Diddy bringt wie einst #MeToo das Thema Machtmissbrauch zurück in den Fokus. Mondino sieht darin auch Hoffnung: "Selbst, wenn es keinen Schuldspruch gibt - die Tatsache, dass Überlebende wie Cassie Ventura öffentlich sprechen, gibt anderen den Mut, es ebenfalls zu tun."

Doch die Frage bleibt: Wird dieser Fall zu einem echten Kulturwandel führen? Oder verkommt er - wie viele Skandale zuvor - zum bloßen Promi-Klatsch? Für viele Betroffene wäre ein Schuldspruch nicht nur juristische Gerechtigkeit - sondern ein Zeichen, dass sich doch etwas bewegt.