Der Weinstein-Prozess in New York wird neu aufgerollt: Ein Gericht hatte das Urteil gegen Harvey Weinstein wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung aufgehoben - nun wird neu verhandelt.

Als Weinstein am 23. April 2025 im Rollstuhl in den New Yorker Gerichtssaal geschoben wurde, wirkte er blass und kraftlos. Der 73-Jährige ist schwerkrank: Er leidet an Knochenkrebs, Diabetes und weiteren Krankheiten. Während die zwölfköpfige Jury, die über das Urteil entscheiden wird, den Saal betrat, klopfte ihm sein Anwalt, Arthur Aidala, ermutigend auf die Schulter.