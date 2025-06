ZDF-Moderator Norbert Lehmann: Abschied nach 40 Jahren

Nach 40 Jahren beim ZDF geht Norbert Lehmann in den Ruhestand. Sein Abschied nach seinem letzten Sportblock in der heute 19:00 Uhr Sendung.

"Zum letzten Mal einen schönen guten Abend von mir", sagte ZDF-Moderator Norbert Lehmann mit einem verschmitzten Lächeln in die Kamera. Nach 40 Jahren geht der 65-Jährige in Rente. Sein Auftritt in der "heute"-Sendung am Montagabend war sein letzter.