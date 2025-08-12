Wetter: So heiß werden die kommenden Tage

Deutschland stehen mehrere Hitze-Tage bevor. Fast überall erreichen die Temperaturen 30 Grad und mehr. Mancherorts gibt es sogar Hitze-Warnungen. Ein Überblick.

Die aktuelle Wettervorhersage aus der 19 Uhr-heute-Sendung. 11.08.2025 | 1:15 min

Heute erwärmt sich die Luft nahezu überall auf 30 bis 36 Grad, kühler wird es nur unmittelbar an den Küsten. Für den Süden und Südwesten Deutschlands warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) bereits am Morgen vor der Hitze. Mit unserer interaktiven Karte sehen Sie, wo aktuell gewarnt wird.

Hier warnt der DWD vor Hitze ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Noch etwas heißer soll es am Mittwoch und Donnerstag werden, dann sind örtlich sogar schwülheiße 38 Grad mit "extremer Wärmebelastung" möglich, wie der DWD vorhersagte. Mit der Hitze steigt auch das Risiko für teils kräftige Gewitter, lokal auch mit Starkregengefahr.

Alle aktuellen Infos rund ums Wetter

Diese Tipps helfen bei der Hitze

Besonders hitzegefährdet sind Menschen, deren Kreislauf ohnehin nicht sehr stabil ist - etwa chronisch Kranke, Übergewichtige und Ältere. Babys und Kleinkinder können zudem noch nicht ausreichend schwitzen und sollten daher besonders geschützt werden.

Nach dem Regen und dem aktuellen Sommerwetter steht zur Wochenmitte erneut eine Hitzewelle bevor. In vielen Städten könnten Temperaturen bis zu 40 Grad die größte Herausforderung sein. 11.08.2025 | 1:45 min

Ein feuchtes Tuch im Nacken oder um Arme und Beine kann den Körper kühlen. Auch kühlende Bäder für Arme oder Füße lindern die Hitze. Ein einfacher Handfächer verschafft ebenfalls Abhilfe, es muss nicht immer ein Ventilator sein. Wer die Beine zudem immer mal wieder für einige Minuten hoch legt, entlastet die Gefäße und beugt Schwellungen vor.

Arbeitsplatz, Schule und Wohnung: Das sind Ihre Rechte bei einer Hitzewelle

Generell sollten über den Tag verteilt etwa zweieinhalb bis drei Liter getrunken werden. Ideal sind Mineralwasser, abgekühlte Kräuter- und Früchtetees oder verdünnte Obst- und Gemüsesäfte. Sie enthalten in der Regel genügend Mineralien, um die ausgeschwitzten Salze wieder zu ersetzen. Zuckerreiche Limonaden verursachen hingegen noch mehr Durst.

Nachrichten | Panorama : Sommerhitze: Ab wann es gefährlich wird Vor allem älteren Menschen und Kindern machen die hohen Temperaturen zu schaffen. Unsere interaktive Story erklärt, wie man sich schützen kann.