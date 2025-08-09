Hitze: Warum Kinder und Jugendliche besonders gefährdet sind
von Kai Remen
|
Junge Menschen sind besonders von Hitze betroffen. Das liegt an der Biologie und erfordert besondere Maßnahmen - nicht nur zuhause, sondern auch im Kindergarten und in der Schule.
Mehre Tage in Folge mit Temperaturen über 30 Grad Celsius, tropische Nächte - Hitzewellen wie Anfang Juli dürften häufiger werden. Wie sollte sich Deutschland vorbereiten?02.07.2025 | 2:42 min
Die Sommer in Deutschland werden heiß. Das ist keine Wettervorhersage für die kommenden Wochen, sondern beim Blick auf die kommenden Jahre und Jahrzehnte wissenschaftlicher Konsens. Der Klimawandel wird die Intensität und Häufigkeit von langanhaltenden heißen Tagen verstärken, sind sich Experten sicher.
Bei der jüngsten Hitzewelle Ende Juni bis Anfang Juli sind in zwölf europäischen Großstädten rund 2.300 Menschen gestorben. Längst geht es deshalb nicht mehr nur um kurzfristigen Hitzeschutz, sondern auch um Prävention und Anpassung. Besonders betrifft das den Alltag von Kindern und Jugendlichen. Denn sie sind (neben alten Personen) im besonderen Maße durch hohe Temperaturen gefährdet.
Laut EU-Klimadienst war der vergangene Juni in Westeuropa der heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Der Klimawandel lässt Hitzewellen deutlich heißer ausfallen.09.07.2025 | 0:30 min
Kinderkörper reagiert anders auf Hitze
Der Grund dafür findet sich in der Biologie, erklärt die Sprecherin des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzt*innen, Tanja Brunnert. Gerade kleinere Kinder können weniger gut schwitzen und dementsprechend findet der Temperaturaustausch schlechter statt.
In Deutschland steigen die Temperaturen bis zu 40 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor extremer Hitze, besonders im Süden und Südwesten. Vorsicht ist geboten.01.07.2025 | 3:00 min
Zudem mache das Verhältnis zwischen kleinem Körpervolumen und großer Hautoberfläche sie anfälliger. Da die Haut noch dünn und empfindlich ist, erfährt sie bis zum 18. Lebensjahr rund 80 Prozent der gesamten UV-Lebensbelastung, so das Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Deshalb erhöhen Sonnenbrände insbesondere in Kindheit und früher Jugend deutlich das Risiko für die spätere Entwicklung verschiedener Hautkrebsarten.
Hitzebelastung kann bei Kindern verschiedene Beschwerden und Erkrankungen auslösen:
Kopfschmerzen und Schwindel
Müdigkeit und Konzentrationsstörungen
Übelkeit, Erbrechen oder Bauchschmerzen
Hitzekrämpfe (schmerzhafte Muskelkrämpfe)
Hitzschlag - ein medizinischer Notfall
Verschlechterung einiger chronischer Erkrankungen wie Niereninsuﬃzienz oder Asthma
Quelle: Berufsverband der Kinder- und Jugendärzt*innen
Sonnenschutz und Flüssigkeit helfen nur kurzfristig
Kurzfristig helfen die klassischen Hitzemaßnahmen, sagt die Kinderärztin Tanja Brunnert: ausreichend trinken, Schatten suchen, Sonnencreme, leichte Kleidung aus Naturfasern, gut durchlüftete Räume - Hitzevermeidung. Das sei aber nur für den kurzfristigen Schutz.
Mittel- und langfristig seien es gesellschaftliche und strukturelle Fragen, so die Expertin. Diese würden sich nur teils von den Anpassungen für Erwachsene unterscheiden.
In stark versiegelten Städten belastet Hitze die Bevölkerung zusätzlich. Dazu gehört auch Mannheim - wie sich die Stadt auf hohe Temperaturen vorbereitet, berichtet Kai Witvrouwen.02.07.2025 | 0:50 min
Eltern und Erzieher müssen besser aufklären
Kinder seien auch deshalb besonders gefährdet, weil sie die Gefahren dauerhaft hoher Temperaturen schlechter abschätzen könnten, erklärt Brunnert. Sie hätten weniger Gefühl dafür, wann es sinnvoll sei, "sich ein bisschen zurückzunehmen". Deshalb müssten die Schutzbefohlenen gut aufgeklärt sein. Dies betreffe nicht nur die Eltern:
Ältere Kinder würden gut die Gefahren verstehen, wenn sie entsprechend aufgeklärt seien, so die Ärztin.
Früherer Schulstart für besseren Hitzeschutz?
Im Umgang aller Menschen mit Hitzeextremen gibt es aktuell auch Überlegungen, Arbeits- und Pausenzeiten anzupassen. Das sei bei Kindern gerade im Bereich der Schulbildung aber deutlich schwieriger, meint die Expertin. Zwar sei ein früherer Start des Schultages aus Sicht des Hitzeschutzes sinnvoll, gleichzeitig seien Kinder und Jugendliche zu diesen Uhrzeiten weniger leistungsfähig. Solche Anpassungen müssten gesamtpolitisch angegangen werden und müssten auch dem Alltag der Familien, auch mit Blick auf die Arbeitszeiten der Eltern, angepasst werden.