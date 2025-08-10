Woche startet mit schönstem Sommerwetter - dann wird es schwül

Der Sommer ist endgültig zurück. Für Anfang der neuen Woche erwartet der Deutsche Wetterdienst viel Sonne und wenig Wolken. Anschließend wird es in Teilen allerdings schwül-heiß.

Die neue Woche wird heiß. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet zur Wochenmitte Temperaturen weit über 30 Grad im Land. Doch schon zuvor zeigt sich der Sommer von seiner schönen und vor allem warmen Seite.

Bereits ab Montag breitet sich die 30-Grad-Marke langsam Richtung Landesmitte aus, sagte die Meteorologin Magdalena Bertelmann vom DWD.

Unter 25 Grad wird es nur im unmittelbaren Küstenumfeld geben, sonst liegen die Höchstwerte zwischen 26 und 32 Grad im Schatten. „ Magdalena Bertelmann, DWD

Wolken Anfang der kommenden Woche eher die Ausnahme

Am Dienstag werden dann auch im äußersten Norden annähernd so hohe Werte erreicht: Der Wetterdienst erwartet 25 bis 29 Grad.

Im großen Rest des Landes werden demnach schwüle 30 bis 36 Grad erreicht - mit den höchsten Werten an Oberrhein, Saar und Mosel.

Wolken bleiben bis einschließlich Mittwoch eher die Ausnahme, nur im Norden ziehen immer mal Wolkenfelder vorüber. Am Samstag hatte der DWD für den Anfang der Woche noch mit Gewittern und Regen in weiten Teilen Deutschlands gerechnet.

Ab Wochenmitte bis zu 38 Grad möglich

Für die Wochenmitte prognostizierte Bertelmann:

Die Schlangen vor den Eisdielen werden länger werden, die Freibäder gut gefüllt sein und das Stöhnen über die Hitze zunehmen. „ Magdalena Bertelmann

Dann drohen fast überall in Deutschland "schwül-heiße 31 bis 38 Grad". "Mittwoch und Donnerstag muss man auf die Inseln fliehen, wenn man Temperaturen unter 30 Grad erleben möchte", sagte Bertelmann.

Am heißesten wird es vom Rhein-Main-Gebiet über die Pfalz und den Norden Baden-Württembergs bis zum Oberrheingraben. Am Donnerstag verschiebt sich die sehr heiße Luft langsam in den Osten Deutschlands.

Gewitterrisiko steigt ab Donnerstag

Spätestens ab Mittwoch heißt es laut DWD also: "Viel trinken, möglichst im Schatten aufhalten, körperliche Anstrengung vermeiden und versuchen, die Wohnung kühl zu halten."

Hier warnt der DWD vor Hitze

Voraussichtlich ab Donnerstag steigt dann allerdings auch das Gewitterrisiko wieder an. Detaillierte Voraussagen zu Unwettern und zur Dauer der Hitzewelle sind laut Wetterdienst derzeit aber noch unsicher.