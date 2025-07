Vibrionen in der Ostsee: Infektionen, Symptome, Behandlung

Bereits im Sommer 2024 starben zwei Menschen in Mecklenburg-Vorpommern . Ein 81-jähriger Urlauber hatte sich eine Vibrionen-Infektion beim Baden in der Ostsee zugezogen, teilte das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) damals mit. Der Mann hatte verschiedene chronische Erkrankungen und offene Wunden. Auch bei einem 59-Jährigen, der an einer Sepsis starb, wurden Vibrionen im Blut nachgewiesen.