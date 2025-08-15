Christina Block soll vor dem Landgericht Hamburg weitere Fragen beantworten. An ihrer Seite steht nun ein neuer Pflichtverteidiger. Rechtsanwalt Otmar Kury ist nicht länger dabei.

Christina Block mit ihrem Verteidiger Ingo Bott (links). Otmar Kury (rechts mit Koffer) vertritt Block nicht mehr. Quelle: dpa

Vor dem Landgericht Hamburg steht heute der vierte Verhandlungstag im Prozess um die Steakhaus-Erbin Christina Block an. Die Staatsanwaltschaft wirft der Unternehmerin vor, die Entführung ihrer zwei jüngsten Kinder aus Dänemark in Auftrag gegeben zu haben.

In der Nacht zum 1. Januar 2024 sollten die Kinder laut Staatsanwaltschaft gewaltsam entführt und zurück nach Hamburg zur Mutter gebracht werden. Der Versuch scheiterte, der Kindsvater wurde bei dem Entführungsversuch verletzt.

Im Prozess um die angebliche Kindesentführung der Kinder von Christina Block kam die angeklagte Mutter am dritten Prozesstag selbst zu Wort. In einer emotionalen Aussage bestreitete sie die Vorwürfe. 25.07.2025 | 2:44 min

Christina Block erklärte am vergangenen Prozesstag vor Gericht: "Das, was in dieser Nacht passiert ist, war einfach furchtbar."

Ich bedauere, was in der Silvesternacht passierte. Ich habe die Entführung nicht in Auftrag gegeben. „ Christina Block, Angeklagte

Christina Block tauscht Pflichtverteidiger aus

Für Aufsehen hatte unlängst gesorgt, dass Block einen ihrer Anwälte ausgetauscht hat. Neuer Pflichtverteidiger ist Ingo Bott. Er war vorher schon Teil des Teams, denn kurz vor Prozessbeginn benannte Block ihn als Wahlverteidiger. Doch jetzt hat er eine neue Rolle.

Das Gericht hat einem Verteidiger-Wechsel nur zugestimmt, weil alle Beteiligten einverstanden sind, sich Ingo Bott nicht mehr einarbeiten muss und keine weiteren Kosten entstehen, die das Gericht bei einem Freispruch Blocks tragen müsste. Entscheidend für das Gericht war aber, dass keine Verfahrensverzögerung droht, erklärt Florian Vogelsang, Pressesprecher beim Hanseatischen Oberlandesgericht:

Dieses Verfahren ist ein sogenanntes beschleunigtes Verfahren, weil einer der Angeklagten in Untersuchungshaft sitzt. Deshalb muss der Prozess besonders schnell laufen, weil zu klären ist, sitzt der Angeklagte zu Recht in Haft. „ Florian Vogelsang, Gerichtssprecher

In Haft sitzt ein Mann, der an der Entführung beteiligt gewesen sein soll.

Im Juli startete der Prozess am Hamburger Landgericht. 11.07.2025 | 1:39 min

Ingo Bott argumentiert anders als sein Vorgänger

Otmar Kury, ein erfahrener Hamburger Strafrechtler, war seit dem Entführungsdrama der Rechtsanwalt an ihrer Seite und ihr Pflichtverteidiger im Prozess. Block dankte ihm nach dem Verteidiger-Wechsel in einer schriftlichen Erklärung:

Unsere beiden Welten sind sehr unterschiedlich. (...) Mir ist daran gelegen, als der Mensch gesehen und gehört zu werden, der ich tatsächlich bin. Die fachkundige und hochprofessionelle Kompetenz von Herrn Kury stelle ich dabei nicht infrage. „ Christina Block, Angeklagte

Der Unternehmerin Christina Block wird vorgeworfen, während eines Sorgerechtsstreits die Entführung ihrer Kinder in Auftrag gegeben zu haben. 11.07.2025 | 3:15 min

Wahrscheinlich traut die Unternehmerin Ingo Bott eher zu, sie gegenüber dem Gericht und in den Medien besser als liebende Mutter darzustellen, die immer nur das Beste für ihre Kinder gewollt habe. Während ihrer mehrstündigen Aussage am dritten Prozesstag betonte sie immer wieder, wie schmerzlich ihre "öffentliche Verurteilung" für sie sei.

Sie distanzierte sich auch von der Verdächtigung ihrer inzwischen verstorbenen Mutter. Otmar Kury hatte sie im Frühjahr als mögliche Initiatorin der Entführung der Kinder ins Spiel gebracht, weil sie eine hohe Summe Bargeld kurz vor ihrem Tod abgehoben habe.

Hat eine Sicherheitsfirma die Entführung in Auftrag gegeben?

Ihr aktueller Anwalt, Ingo Bott, steht hinter der Aussage seiner Mandantin, die gegenüber dem Gericht andeutete, dass Mitarbeiter einer israelischen Sicherheitsfirma hinter der Entführung stecken könnten. Diese war ursprünglich damit beauftragt, das der Familie Block gehörende Hotel "Grand Elysée" vor Cyberangriffen zu schützen.

Steakhaus-Erbin Christina Block muss sich seit Juli vor dem Hamburger Landgericht verantworten. 10.07.2025 | 2:21 min

Man habe seiner Mandantin Hoffnung verkauft und ein Geschäft mit ihrer Notlage gemacht, äußerte sich ihr neuer Pflichtverteidiger in den Medien. Heute wird Christina Block mit ihm an der Seite die Fragen des Gerichts beantworten müssen.

Steffen Wachs ist Redakteur im ZDF-Landesstudio Hamburg.