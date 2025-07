Christina Block: Prozess um Delling und Steakhaus-Erbin begonnen

Der Unternehmerin Christina Block wird vorgeworfen, während eines Sorgerechtsstreits die Entführung ihrer Kinder in Auftrag gegeben zu haben. Nun startet der Prozess am Landgericht Hamburg.

Der Vorwurf: Christina Block soll die Entführung ihrer beiden jüngeren Kinder Klara und Theo aus der Obhut ihres Vaters in Dänemark beauftragt haben, und dabei die Anwendung von Gewalt dabei gebilligt haben, so die Staatsanwaltschaft. Gerhard Delling soll bei der Kommunikation und Organisation geholfen haben, so die Staatsanwaltschaft.