Frauen-Fußball-EM: Spanien und Italien stehen im Viertelfinale

Spanien ist bei der Frauen-EM in der Schweiz in der Gruppenphase seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Die Spanierinnen gewannen auch ihr letztes Gruppenspiel gegen Italien mit 3:1 und holten sich so souverän den Gruppensieg. Italien steht trotz der Niederlage ebenfalls in der K.-o.-Runde. Dort trifft Spanien am Freitag kommender Woche erneut im Berner Wankdorf-Stadion auf Gastgeber Schweiz. Für Italien geht es am Mittwoch in Genf gegen Norwegen weiter.