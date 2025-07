Christian Wück: Torwartdebatte hat es nie gegeben

Fast genau wie am Freitagabend in dem zeitlos schönen Leichtathletikstadion auf der Abschlusspressekonferenz, als das Thema der vergangenen Tage aufkam.

Nun soll angeblich alles nicht mehr so schlimm gewesen sein. "Es gab bei uns nie eine Torwartdebatte. Wir haben das Spiel analysiert. So wie wir es immer machen, mit jeder anderen Spielerin auch", sagte Wück grinsend.

Gespräch mit Torfrau Ann-Katrin Berger bleibt intern

Man werde aber sicherlich verstehen, "dass es intern bleibt, was wir besprochen haben und was da rausgekommen ist".

Erster Platz in EM-Gruppe C wäre wichtig

Damit würde der achtfache Europameister den Weltmeisterinnen aus Spanien in einem möglichen Halbfinale aus dem Weg gehen. Ob es im Viertelfinale gegen Frankreich oder England geht, entscheidet sich ohnehin erst am Sonntag beim letzten Spieltag der Gruppe D.

Bei einer EM haben die Skandinavier in sechs Vergleichen noch nie gewonnen, und es dauerte bis zur WM 2019, um in einem umkämpften Viertelfinale in Rennes den Fluch zu brechen. Die DFB-Auswahl sei "immer unsere 'Geistermannschaft' genannt" worden, sagte Magdalena Eriksson vom FC Bayern - auf Schwedisch "spöklag", also Angstgegner.