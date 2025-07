Frauen-EM: Belgien schlägt Portugal zum EM-Abschied

Spätes Glück für Belgien, Enttäuschung für Portugal: Die Red Flames haben sich mit einem 2:1-Erfolg von der EM verabschiedet. In der Nachspielzeit wurde es turbulent.

Portugal musste gewinnen

Der Frauenfußball in Europa wächst. Spanien, England und Frankreich investieren, verändern Strukturen. Und Deutschland? Mittendrin – aber der Rückstand wird größer.

Mit der Führung im Rücken ließen die Belgierinnen Portugal vor der Pause nicht ins Spiel kommen. Doch die "Red Flames" mussten noch in der ersten Halbzeit einen Schock hinnehmen. Stürmerin Jassina Blom blieb im Rasen hängen, verdrehte sich das Knie und musste mit einer Trage vom Platz gebracht werden.

Portugiesinnen nach der Pause besser

Die Portugiesinnen von Trainer Neto kamen erst nach dem Seitenwechsel so richtig in die Partie, scheiterten jedoch ein ums andere Mal an Torfrau Lisa Lichtfus oder der leidenschaftlich verteidigenden belgischen Defensive.