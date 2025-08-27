Filmfestival Venedig: Glamour, Proteste und ein Ehrenpreis

In Venedig konkurrieren 21 Filme um den Goldenen Löwen. Während die Stars eintreffen, wird vor dem Festivalpalast für Gaza demonstriert. Regisseur Herzog erhält einen Ehrenpreis.

In Venedig ist der rote Teppich ausgerollt. Der Eröffnungsfilm des 82. Internationalen Filmfestspiels ist der Film "La Grazia" von Oscar-Preisträger Sorrentino.

Mit einem großen Lob für den deutschen Regisseur Werner Herzog von Hollywood-Legende Francis Ford Coppola sind die Filmfestspiele Venedig eröffnet worden. Der 82-jährige Herzog wurde am Abend mit einem Goldenen Löwen für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Coppola, der noch einmal vier Jahre älter ist, überreichte ihm den Preis.

"Man muss die Tatsache feiern, dass jemand wie er tatsächlich existieren kann", sagte Coppola ("Der Pate", "Apocalypse Now") auf der Bühne. Herzog ist international für Filme wie "Fitzcarraldo", "Nosferatu - Phantom der Nacht" oder "Woyzeck" bekannt. Herzog bedankte sich:

Venedig war immer gut zu mir. „ Werner Herzog, Regisseur

Die beiden Regisseure kamen zusammen über den roten Teppich in den Festivalpalast: zunächst Arm in Arm, dann Hand in Hand. Herzog stützte seinen älteren Kollegen Coppola, der kürzlich am Herz operiert wurde.

George Clooney, Julia Roberts und andere Stars in Venedig

Bereits zuvor waren am Dienstag und Mittwoch Stars und Fans nach Venedig geströmt. Regisseur Sorrentino, der in seinem neuen Film "La Grazia" einen italienischen Präsidenten im Konflikt um Sterbehilfe zeigt, fuhr am Dienstagabend stilgerecht mit dem Boot in die Lagunenstadt ein. Auch George Clooney und seine Ehefrau Amal wurden gesehen, wie sie aus einem Wassertaxi stiegen.

Clooney spielt in "Jay Kelly" unter der Regie von Noah Baumbach einen berühmten Schauspieler in einer Identitätskrise. Erstmals zu Gast in Venedig wird Julia Roberts sein. Sie kommt anlässlich der Premiere ihres Films "After the Hunt" von Regisseur Luca Guadagnino, der außerhalb des Wettbewerbs läuft.

Pro-palästinensische Proteste vor dem Festivalpalast

Einer der politischsten Filme des Festivals dürfte "The Voice of Hind Rajab" von der tunesischen Regisseurin Kaouther Ben Hania sein. Er rekonstruiert die Geschichte eines sechsjährigen palästinensischen Mädchens, das im Januar 2024 zusammen mit sechs Angehörigen während eines israelischen Militäreinsatzes getötet wurde, als die Familie aus der Stadt Gaza floh.

Der Gazakrieg wurde am Mittwoch auch durch mehrere pro-palästinensische Demonstranten an den Lido gebracht, die vor dem Festivalpalast ein "Free Palestine"-Plakat entrollten. Zudem rief eine Gruppe von italienischen Filmschaffenden die Organisatoren des Festivals auf, den israelischen Einsatz im Gazastreifen klar zu verurteilen.

"Wir haben nie gezögert, unsere große Trauer und unser Mitgefühl angesichts der Geschehnisse im Gazastreifen und Palästina klar zum Ausdruck zu bringen", sagte Festivaldirektor Alberto Barbera am Mittwoch vor Journalisten. Er schloss jedoch aus, Israel unterstützenden Schauspielern die Einladung nach Venedig zu entziehen.

Die Initiative "Venice 4 Palestine" ("Venedig für Palästina") hatte auch die Ausladung der israelischen Schauspielerin Gal Gadot ("Wonder Woman") gefordert.

21 Filme konkurrieren um Goldenen Löwen

In der Hauptkategorie der Festspiele konkurrieren 21 Spielfilme um den begehrten Goldenen Löwen, darunter "The Wizard of the Kremlin" von Regisseur Olivier Assayas mit dem Briten Jude Law als Russlands Präsident Wladimir Putin.

2024 gewann Pedro Almodóvar mit "The Room Next Door" in Venedig den Preis für den besten Film. 08.09.2024 | 1:32 min

Als weiterer Preisanwärter wird der neue Thriller "A House of Dynamite" von US-Regisseurin Kathryn Bigelow gehandelt - ebenso wie "Father Mother Sister Brother" von US-Regisseur Jim Jarmusch mit Adam Driver und Cate Blanchett in den Hauptrollen. Viel diskutiert wird auch eine Neuinterpretation von "Frankenstein" des mexikanischen Regisseurs Guillermo del Toro. Mit dem Goldenen Löwen geehrt wird der beste Film am 6. September.