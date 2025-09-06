Emotionale Bestsellerverfilmung:Der Roman "22 Bahnen" im Kino
Der Bestseller "22 Bahnen" von Caroline Wahl wurde fürs Kino verfilmt - mit Stars wie Luna Wedler und Jannis Niewöhner: Atmosphärisch dicht, berührend und realistisch.
Es gibt sie, diese Bücher, die beim Lesen jedes Satzes direkt Bilder im Kopf entstehen lassen - ganze Welten und manchmal eben auch Freibäder. Das schafft der eindringliche Roman "22 Bahnen" von Caroline Wahl und hat damit viele Leserinnen und Leser begeistert.
Ein Bestseller wird zum Film
Seit seinem Erscheinen 2023 hielt er sich monatelang auf der SPIEGEL-Bestsellerliste, das Taschenbuch stieg sofort auf Platz 1. Dabei sind es die großen Themen - Verantwortung, Abhängigkeit, die Sehnsucht nach einem anderen Leben - die die Autorin in alltägliche Gesten übersetzt. Jeden Tag 22 Bahnen zu schwimmen ist darin kein sportlicher Ehrgeiz, sondern Selbstschutz, Messgerät, Metronom.
Unter der Regie von Mia Maariel Meyer ("Transatlantic", "Push") entstand so eine filmische Adaption, die eng an der literarischen Vorlage bleibt, ohne die emotionale Tiefe zu verlieren. Der Film greift das innere Tempo des Romans auf - mit langen Einstellungen, geduldigem Beobachten und der Nähe zum Geräusch von Atem und Wasser. Kein lautes Drama.
Jannis Niewöhner: Das leise Spiel mit Mimik und Gestik
In den Hauptrollen sind Luna Wedler als Tilda, Zoë Baier als ihre kleine Schwester Ida, Jannis Niewöhner als Viktor sowie Laura Tonke als die alkoholkranke Mutter Andrea zu sehen - ein Ensemble, das der sensibel erzählten Geschichte glaubhafte Intensität verleiht.
Er wollte herausfinden, wie er nur mit Mimik und Gestik tiefe Emotionen erzählen kann.
"22 Bahnen" - ein Leben zwischen Verantwortung und Träumen
Im Zentrum der Geschichte steht Tilda, eine junge Mathematikstudentin, die ihr Studium, einen Job an der Supermarktkasse, die Pflege ihrer Schwester und den Alltag mit einer alkoholkranken Mutter jongliert. Ihr Leben ist streng getaktet - insbesondere durch ihr tägliches Ritual, 22 Bahnen im Freibad zu schwimmen.
Bald rückt eine Promotion in Berlin in greifbare Nähe und mit Viktor taucht ein Neuanfang auf, aber auch die schmerzhafte Erinnerung an eine tragische Vergangenheit.
Die Liebe als Hoffnungsschimmer
Jannis Niewöhner spielt Viktor, dessen Eltern und sein Bruder bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen sind, mit einer eindringlichen Intensität.
Aber gleichzeitig, so Niewöhner, gibt es durch Tilda die Möglichkeit, auch zum Loslassen, zum Neuanfang und zur Hoffnung.
Schwimm-Training für die Rolle
Für seine Rolle hat sich Jannis Niewöhner intensiv vorbereitet. Zusammen mit einem Coach hat er den Roman für sich erschlossen, sich seine Rolle "Viktor" erarbeitet und sogar das Kraulen gelernt: "Ich bin wirklich drei Monate lang, jeden zweiten Tag geschwommen, sodass ich am Ende der Dreharbeiten dann gut eine Bahn schwimmen konnte, aber noch lange nicht 22."
"22 Bahnen" ist eine Geschichte vom Weggehen und Bleiben, eine Ambivalenz, der auch die Verfilmung gerecht wird - ohne Klischees, dafür mit viel Raum für menschliche Zwischentöne.
"Das ist auch so schön an der Geschichte, dass man merkt, es braucht immer den Abschied, um neu anzufangen", sagt Jannis Niewöhner. "Es braucht die Trauer und den Schmerz, um mit Hoffnung in die Zukunft blicken zu können."
Sebastian Gorski ist Reporter im ZDF-Landesstudio in Berlin.
