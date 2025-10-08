Frankfurter Buchmesse - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Die Frankfurter Buchmesse
Die Frankfurter Buchmesse öffnet vom 15. bis 19. Oktober 2025 ihre Tore. Ehrengastland sind in diesem Jahr die Philippinen. Aktuelle Nachrichten, Interviews und Hintergründe zur Frankfurter Buchmesse bei ZDFheute im Überblick.
Aktuelles zur Buchmesse
Osteuropa-Kenner und Historiker:Friedenspreis des Buchhandels für Karl Schlögelmit Video
Branche bleibt optimistisch:Buchmarkt: Weniger Leser, steigender Umsatzvon Mischa Ehrhardtmit Video
Ein Fest des Lesens:Besucherrekord auf Leipziger Buchmessevon Anja Charletmit Video
Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Mima-Reporter: Norwegen auf der Buchmessevon Peter Twiehaus4:04 min
Für den Roman "Halbinsel":Bilkau gewinnt Preis der Leipziger Buchmessemit Video
Buchmesse-Preis Ende März :Das sind die Nominierten in Leipzigmit Video
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Friedenspreis-Trägerin: Ukraine unterstützenvon Peter Wagner1:33 min
Neues aus der Buchbranche
Selfpublishing im Trend:Wie man Bücher in Eigenregie veröffentlichtvon Kaja Adchayanmit Video
Thalia, Amazon & Co.:Die Deals mit Büchernvon Kaja Adchayan17:05 min
Das war die Frankfurter Buchmesse 2024
"New Adult" auf der Buchmesse:Die Faszination von Dark Romancevon Natacha Olbrichmit Video
Wie geht es der Buchbranche?:#BookTok sorgt für frischen Windvon Stefan Schlössermit Video
Blättern oder Wischen: Buch vs. E-Book
Deutscher Buchmarkt wächstHören statt Lesen liegt im Trend
Digitalisierung an SchulenWie digitale Medien dem Lesen schaden
Stiftung LesenKnapp jedem fünften Kind wird nie vorgelesen
Die besten Sachbücher des Monats
Mehr Buchtipps
Longlist des Börsenvereins:Deutscher Buchpreis: Diese Bücher sind nominiertmit Video
Buch-Tipps von Fitzek und Co.:Was Bestseller-Autoren lesenvon Anna Gürthmit Video
Mutterschaft und Kryptowährung:Buchtipps für den Sommervon Annette Streicher3:36 min
Lesefutter für die ganze Familie:Fünf Buchtipps für die Osterferienvon Gesa Wegengmit Video
Deutscher Buchpreis 2024
Literaturnobelpreis
Literaturkritiker WeidermannGespräch zum Literaturnobelpreis für Han Kang
News und HintergründeDer Nobelpreis
Preisträger des Booker Prize
Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2024
Rückblick: Leipziger Buchmesse 2025
