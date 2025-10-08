  3. Merkliste
Frankfurter Buchmesse - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Die Frankfurter Buchmesse

Die Frankfurter Buchmesse öffnet vom 15. bis 19. Oktober 2025 ihre Tore. Ehrengastland sind in diesem Jahr die Philippinen. Aktuelle Nachrichten, Interviews und Hintergründe zur Frankfurter Buchmesse bei ZDFheute im Überblick.

Aktuelles zur Buchmesse

  1. Archiv: Karl Schlögel

    Osteuropa-Kenner und Historiker:Friedenspreis des Buchhandels für Karl Schlögel

    mit Video
  3. Die Leipziger Buchmesse im Jahr 2025

    Ein Fest des Lesens:Besucherrekord auf Leipziger Buchmesse

    von Anja Charlet
    mit Video
  5. Kristine Bilkau

    Für den Roman "Halbinsel":Bilkau gewinnt Preis der Leipziger Buchmesse

    mit Video
  7. Sachsen, Leipzig: Eine Besucherin liest in einem Buch auf der Leipziger Buchmesse.

    Buchmesse-Preis Ende März :Das sind die Nominierten in Leipzig

    mit Video
  8. Anne Appelbaum, Trägerin des Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, hält ihre Dankesrede auf der Frankfurter Buchmesse.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Friedenspreis-Trägerin: Ukraine unterstützen

    von Peter Wagner
    1:33 min

Neues aus der Buchbranche

  3. Frau liegt auf dem Boden und hält ein Buch in der Hand, um sie herum liegen Arbeitsmaterialen.

    Selfpublishing im Trend:Wie man Bücher in Eigenregie veröffentlicht

    von Kaja Adchayan
    mit Video
  4. Kaja Adchayan in nachdenklicher Pose, im Hintergrund steht #booktok

    Thalia, Amazon & Co.:Die Deals mit Büchern

    von Kaja Adchayan
    17:05 min

Das war die Frankfurter Buchmesse 2024

  1. Junge Besucherinnen informieren sich am Stand eines Verlages.

    "New Adult" auf der Buchmesse:Die Faszination von Dark Romance

    von Natacha Olbrich
    mit Video
  2. Eine Besucherin am Stand des Droemer-Knaur Verlages.

    Wie geht es der Buchbranche?:#BookTok sorgt für frischen Wind

    von Stefan Schlösser
    mit Video

Blättern oder Wischen: Buch vs. E-Book

Ein Mann sitzt an einen Baumstamm lehnend auf einer Wiese und liest ein E-Book.

Welcher E-Book-Reader passt zu mir?

Deutscher Buchmarkt wächst
Hören statt Lesen liegt im Trend
Digitalisierung an Schulen
Wie digitale Medien dem Lesen schaden
Stiftung Lesen
Knapp jedem fünften Kind wird nie vorgelesen

Die besten Sachbücher des Monats

Die Sachbuch-Bestenliste für Oktober 2025

Die Sachbuch-Bestenliste für Oktober 2025

Von ZDF, Deutschlandfunk Kultur und DIE ZEIT
Die Top Ten für Oktober 2025

Mehr Buchtipps

  1. Bücherstapel

    Longlist des Börsenvereins:Deutscher Buchpreis: Diese Bücher sind nominiert

    mit Video
  2. Junge Frau in einem Buchladen

    Buch-Tipps von Fitzek und Co.:Was Bestseller-Autoren lesen

    von Anna Gürth
    mit Video
  3. Buchtipps für den Sommer

    Mutterschaft und Kryptowährung:Buchtipps für den Sommer

    von Annette Streicher
    3:36 min
  4. Besucher einer Buchmesse lesen an einem Stand.

    Lesefutter für die ganze Familie:Fünf Buchtipps für die Osterferien

    von Gesa Wegeng
    mit Video

Deutscher Buchpreis 2024

Martina Hefter, Deutscher Buchpreis 2024

Martina Hefter gewinnt Deutschen Buchpreis

Martina Hefter erhält Deutschen Buchpreis

Literaturnobelpreis

Han Kang

Literaturnobelpreis an Südkoreanerin Han Kang

Literaturkritiker Weidermann
Gespräch zum Literaturnobelpreis für Han Kang
News und Hintergründe
Der Nobelpreis

Preisträger des Booker Prize

Die Schriftstellerin Jenny Erpenbeck hat den International Booker Prize 2024 gewonnen.

Jenny Erpenbeck gewinnt Booker Prize

Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2024

Polnisch-amerikanische Historikerin und Publizistin Anne Applebaum, Archivbild

Historikerin Applebaum erhält Friedenspreis

Friedenspreis des Buchhandels
Applebaum: Kampf den Autokraten dieser Welt

Rückblick: Leipziger Buchmesse 2025

