Angriff zur rechten Zeit?:Was ist dran an den Plagiatsvorwürfen gegen Wolfram Weimer?
von Henriette de Maizière
"The European", das zur Weimer Media Group gehört, soll Texte von Politikern ohne deren Zustimmung veröffentlicht haben. Geistiger Diebstahl? Oder eine Kampagne rechter Kreise?
Es sind ganz große Worte, die Kulturstaatsminister Wolfram Weimer auf der Frankfurter Buchmesse wählt. In der vergangenen Woche wirft er amerikanischen und chinesischen Tech-Konzernen vor, sie bedienten sich "auf gleichsam vampiristische Weise" kreativer Ideen und geistigen Eigentums aus europäischen Köpfen.
Ohne Lizenz würden sie auf Texte, Bilder und Filme zugreifen und damit ihre KI-Systeme trainieren.
Was Weimer konkret vorgeworfen wird
Nun sieht sich Weimer selbst den Vorwürfen des geistigen Diebstahls ausgesetzt. Kurz nach seiner Rede wird Kritik laut, weil er plagiiert und das Urheberrecht verletzt haben soll.
Weimer habe zu verantworten, dass im Online-Magazin "The European" über Jahre hinweg Texte und Reden von Politikerinnen und Politikern ohne deren Zustimmung veröffentlicht wurden - darunter Texte von AfD-Chefin Alice Weidel, Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) oder Ex-Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne).
"The European" nennt sich selbst ein "kuratiertes Debattenmagazin" und gehört zur Weimer Media Group, die Weimer mitbegründet hat. Nachdem er das Amt des Kulturstaatsministers übernahm, wurde seine Frau Christiane Goetz-Weimer Geschäftsführerin, formal hat Wolfram Weimer nichts mehr mit der Media-Group zu tun.
"The European" weist Kritik zurück
Auf Nachfrage von ZDFheute verweist "The European" auf die eigene Webseite. Dort heißt es, die Kritik könne man nicht nachvollziehen. Neben journalistischen Texten und Originalbeiträgen handele es sich um "dokumentarische Texte".
Vor allem seien "wichtige Reden oder Pressemitteilungen von Spitzenpolitikern der im Bundestag vertretenen Parteien" dokumentiert worden. Man betrachte dies als einen guten Beitrag für die demokratische Kultur, denn die Willensbildung des Parlaments und der Politik seien so einem breiten Publikum zugänglich gemacht worden.
AfD kündigt juristische Prüfung an
Auf die erhobenen Vorwürfe steigt vor allem AfD-Chefin Alice Weidel ein. Der kulturpolitische Sprecher der AfD, Götz Frömming, kündigt die juristische Überprüfung der Vorwürfe an und fordert Weimers Rücktritt, sollten diese sich nicht ausräumen lassen.
Laut Aussage von "The European" hatte es zuvor keine Kritik am Vorgehen und der Veröffentlichung der Dokumentationstexte, wie sie der Verlag nennt, gegeben. Eine Verpflichtung, die Zustimmung der betroffenen Politiker vor Veröffentlichung einzuholen, sieht der Verlag nicht.
In der Stellungnahme heißt es: "Aus gutem Grund muss die freie Presse hier weder um Erlaubnis fragen noch Honorar zahlen. Bislang fanden alle im Bundestag vertretenen Parteien es sehr gut, dass sie mit ihren Originalaussagen und Meinungen Verbreitung finden."
Weimer will zügig Digitalsteuer einführen
Interessant könnte jedoch der Zeitpunkt sein, zu dem die Vorwürfe veröffentlicht werden. Der Kulturstaatsminister legt sich mit den ganz großen amerikanischen Techkonzernen an. Denn Weimer fordert im Interview mit ntv.de eine Digitalsteuer - und zwar bald.
"The European" schreibt, die gerade jetzt erhobenen Vorwürfe gegen Weimer könnten mit eben jener politischen Forderung zusammenhängen: "Es wirkt auf uns wie eine Kampagne rechter Kreise aufgrund von Wolfram Weimers Kritik an den amerikanischen Tech-Konzernen auf der Buchmesse."
Henriette de Maizière ist Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio Berlin.
Kulturstaatsminister:Weimer warnt vor US-Medienmonopolen hierzulandemit Video
Macht großer Internetkonzerne:Google und Co. regulieren - aber wie?von Richard Luttke und Karen Grassmit Video
"Plattform-Soli" für Gesellschaft:Weimer will Internetkonzerne zur Kasse bittenmit Video
100 Tage Kulturstaatsminister:Warum Wolfram Weimer polarisiertvon Henriette de Maizièremit Video