  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Deutschland

KI-Modus in Google-Suche kommt auch nach Deutschland

Firmen in Sorge um Klicks:Google bringt KI-Modus nach Deutschland

|

Google führt den neuen KI-Modus für seine Internetsuche in Deutschland ein. Nutzer können in einem zusätzlichen Tab direkt mit der Suche chatten. Firmen sorgen sich nun um Klicks.

Google-Logo (Archivbild)

In der Nacht zum Mittwoch schaltete Google den neuen KI-Modus zusätzlich in mehr als 40 Ländern frei. (Symbolbild)

Quelle: Reuters

Google setzt auch in Europa beim klassischen Suchmaschinengeschäft immer stärker auf Künstliche Intelligenz. Der Internet-Gigant schaltet von sofort an den sogenannten KI-Modus in der Google-Suche in mehr als 40 Ländern frei, darunter Deutschland, Österreich und die Schweiz, Spanien, Italien, Schweden und Polen sowie Thailand und Vietnam.

Die neue Funktion, durch die man mit den Suchergebnissen chatten kann, war im Juli zunächst in den USA, in Großbritannien und in Indien gestartet worden. Mitte August hatte Google den "AI Mode" dann in weiteren 180 Ländern aktiviert.

KI-Modus von Google erscheint in zusätzlichem Tab

Der neue KI-Modus kann bei der herkömmlichen Suche auf Google oder den Landes-Websites von Google aktiviert werden. Die Funktion erscheint als Auswahlmöglichkeit in einem zusätzlichen Reiter ("Tab") neben den bisher üblichen Optionen wie "Alles", Bilder, Bücher, Videos und Nachrichten.

Am 23. Juli 2025 ist an der Außenfassade eines Gebäudes auf dem Google-Hauptsitzcampus ein Schild angebracht.

Die EU hatte Google im September mit 2,95 Milliarden Euro wegen Missbrauchs der Werbemarkt-Stellung bestraft.

05.09.2025 | 1:30 min

Dabei kann es einige Tage lang dauern, bis der neue Reiter mit dem KI-Modus erscheint, weil Google seine Server nicht alle auf einen Schlag aktualisiert.

Bislang hatte Google bei bestimmten Themen eine sogenannte "Übersicht mit KI" angeboten, unter der aber auch weiterhin herkömmliche Links und bezahlte Werbung zu sehen waren. Diese KI-Übersicht wird auch künftig erscheinen.

KI-Modus: Link-Listen verschwinden

Wenn man zusätzlich den KI-Modus auswählt, verschwinden die langen Link-Listen. Dafür erscheint eine ausführliche Antwort auf die gestellte Frage. Die Quellen der Informationen werden zum Teil mit einer Art Fußnote offengelegt, die einen Link enthält.

Ein digitaler Fingerabdruck.

In der EU gelten neue Regeln für Betreiber von KI-Modellen. Was das bedeutet und wie Europa im Bereich der Künstlichen Intelligenz aufgestellt ist, analysiert Professorin Feiyu Xu.

02.08.2025 | 22:34 min

Für den KI-Modus verwendet Google eine besondere Version seines KI-Systems Gemini Pro 2.5, das in der Lage ist, ohne zu lange Wartezeiten akkurat zu antworten.

Anwender können differenzierte Fragen stellen, die früher mehrere Suchvorgänge erfordert hätten.

Hema Budaraju, Vizepräsident bei Google

Die ersten Erfahrungen hätten gezeigt, dass Nutzer deutlich längere Anfragen an die KI stellten, beispielsweise: "Was kann man dieses Wochenende in Edinburgh mit Freunden unternehmen? Wir sind große Feinschmecker, die Musik mögen, aber auch chillige Vibes und Erkundungen abseits der ausgetretenen Pfade."

Ein allgemeiner Blick in einen der Container des neuen Supercomputers JUPITER während seiner Einweihung im Forschungszentrum Jülich in Jülich, Deutschland, am 5. September 2025.

In Jülich geht Europas stärkster Rechner ans Netz: Jupiter vereint die Rechenkraft von 1 Million Smartphones und soll im KI-Wettlauf helfen, die Lücke zur Konkurrenz zu schließen.

05.09.2025 | 3:59 min

Der KI-Modus liefert bei diesem Beispiel dann eine komplette Planung des Wochenendes mit diversen Pubs, Restaurants und Sehenswürdigkeiten.

Medienhäuser sorgen sich um Klicks

Viele Firmen, die ihre Produkte und Dienstleistungen über Links auf Google vermarkten, fragen sich nun, wie sich die Änderungen bei der Suchmaschine auf ihr eigenes Geschäft auswirken werden. So befürchten Verlage und andere Medien, dass der Traffic durch Klicks auf Google-Links deutlich sinken wird.

Vertreter von Google weisen darauf hin, dass Quellenhinweise, die auf hochwertige Angebote verlinken, weiterhin gut geklickt werden. Dies zeigten erste Erfahrungen aus den USA und Großbritannien.

Helene Reiner und Dunja Hayali in "heute journal - der Podcast"

Der Ton in den Sozialen Medien ist rauer geworden. Mittlerweile dominieren die fünf großen US-Techkonzerne die Sozialen Medien. Welchen Einfluss haben sie auf unsere Demokratie?

25.09.2025 | 41:14 min
Quelle: dpa
Themen
Kuenstliche IntelligenzGoogle

KI, Europa und die Welt

  1. Das Logo des chinesischen KI-Start-ups DeepSeek ist auf einem Smartphone zu sehen

    Neue Regel tritt in Kraft:EU-KI-Verordnung verlangt Daten-Offenheit

    von Sven Rieken
    mit Video
  2. Serverraum eines Rechenzentrums (Symbolfoto)
    FAQ

    EU investiert Milliarden:Was bringen die KI-Gigafabriken Europa?

    von Klaus Weber
    mit Video
  3. Person arbeitet am Rechner, auf dessen Bildschirm ein durch Künstliche Intelligenz generiertes Illustrationsbild mit Code verschiedener Programmiersprachen zu sehen ist

    Deutscher KI-Pionier Hochreiter:Was KI besser kann und wo es in Europa hakt

    von Svenja Bergerhoff
    mit Video
  4. Besucher der Leipziger Buchmesse lesen am Stand von Random House. (recrop) Auf dem Frühjahrstreffen der Buchbranche präsentieren sich über 2000 Aussteller aus 40 Ländern mit ihren Neuheiten.

    Leipziger Buchmesse:Welchen Einfluss KI auf die Buchbranche hat

    von Anja Charlet
    mit Video
  5. Emmanuel Macron spricht mit Journalisten vor dem KI-Aktionsgipfel in Paris.

    Künstliche Intelligenz-Gipfel:So will Frankreich an die KI-Spitze

    Lukas Nickel, Paris
    mit Video
  6. Eine Person arbeitet am Rechner, auf dessen Bildschirm ein durch Künstliche Intelligenz generiertes Illustrationsbild mit Code verschiedener Programmiersprachen und einem neuronalen Netzwerk-Diagramm zu sehen ist.
    FAQ

    US-Milliarden-Investitionen:"KI ist mehr als nur ein Hype"

    von Thorsten Duin
    mit Video
  7. Student vor einem Bildschirm - Symbolbild Künstliche Intelligenz
    Interview

    Experte zu KI-Infrastruktur :Europa hat "Fenster von ein, eineinhalb Jahren"

    mit Video
  8. Typical: Nvidia

    Wegen US-Ausfuhrbeschränkungen:Nvidia warnt vor KI-Vormacht Chinas

    mit Video