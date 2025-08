Künstliche Intelligenz: EU-Verordnung verlangt Daten-Offenheit

Eine Kraftprobe, von der es in Zukunft in der EU wohl noch mehr geben wird. Die jetzt in Kraft getretene weitere Stufe der EU-KI-Verordnung gibt Usern, Firmen und Behörden in Europa zum ersten Mal ein generelles Auskunftsrecht gegenüber Betreibern von KI-Modellen. Die müssen nachweisen können, woher die Trainingsdaten der Modelle stammen, sprich: mit welchen auch persönlichen Daten die KI trainiert wurde.