Apple plant KI-Übernahmen: Tim Cook setzt auf Wachstum

Das Unternehmen musste eine KI-Version seiner Sprachassistentin Siri ins kommende Jahr verschieben. Unter anderem Google beeilt sich unterdessen, seine KI-Software Gemini tief in Android-Smartphones etwa von Apples Erzrivalen Samsung einzubetten.

Im Sommer 2024 verkündete Apple seine neue KI-Strategie: Ab Herbst sollte jeder Kunde in seinem Gerät eine private künstliche Intelligenz haben können, die alles mitliest, findet und vorausdenkt.

Perplexitiy und Mistral im Visier von Tim Cook?

Insgesamt sei Apple gerade dabei, die KI-Investitionen "erheblich" zu erhöhen, sagte Cook. Dem Finanzdienst Bloomberg zufolge erwog Apple bereits Gebote für die KI-Firmen Perplexity und Mistral. Sie spielen in einer Milliarden-Liga - Apple hat aber tiefe Taschen.

Zukäufe bewährte Strategie bei Apple

Der bisher größte Zukauf von Apple war die Übernahme der Musikfirma Beats für drei Milliarden Dollar im Jahr 2014. Apple konnte dadurch schneller einen eigenen Streaming-Dienst in Konkurrenz zu Spotify starten.

Egal ob Android oder Apple, immer mehr Handys nutzen künstliche Intelligenz. Was ist bereits machbar, was muss verbessert werden?

Trotz Trumps Zöllen Apple-Gewinne gestiegen

Zugleich sorgten Trumps Zölle bei Apple im vergangenen Quartal für Zusatzkosten von 800 Millionen Dollar. Das war weniger als die zuvor in Aussicht gestellten 900 Millionen Dollar.

Für das laufende Vierteljahr rechnet der Konzern nun mit einer Belastung von 1,1 Milliarden Dollar. Ein zentraler Grund für den erwarteten Anstieg sei, dass man in diesem Quartal traditionell mehr Geschäft mache, sagte Cook.

US-Konzern abhängig von asiatischen Lieferketten

Apple-Geräte werden größtenteils in Asien gebaut, etwa in China, Indien und Vietnam. Für Einfuhren aus diesen Ländern wurden schrittweise hohe Zölle fällig. Der Großteil der in den USA verkauften iPhones kommt inzwischen aus Indien, statt aus China.