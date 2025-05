Trumps Zölle kosten Apple hunderte Millionen

Apple ist nach Trumps Zoll-Ankündigungen gerade dabei, Lieferungen umzuleiten, um in den USA mehr Geräte aus Ländern wie Indien und Vietnam statt aus China zu verkaufen. Außerdem baut der Konzern Medienberichten zufolge seine Produktion in Indien aus.

Trumps Eskapaden in der Wirtschaftspolitik beunruhigen die Finanzmärkte, sagt Wirtschaftsexperte Langhammer.

Apple setzt stärker auf Vietnam und Indien

Schon zuletzt kamen rund 50 Prozent der in den USA verkauften iPhones aus Indien - und in den kommenden Monaten werde es die Mehrheit sein, sagte Cook. Mit iPads, Mac-Computern und Apple-Uhren werde der Konzern den US-Markt fast ausschließlich aus Vietnam beliefern.

Der Großteil der Apple-Geräte wird nach wie vor in großen Fabriken in China gebaut, auch wenn der Konzern die Produktion nach Engpässen wegen Chinas Covid-Lockdowns in anderen Ländern ausbaute. Deswegen schätzten Marktexperten die Folgen von Trumps Zoll-Rundumschlag für Apple als potenziell besonders gravierend ein.