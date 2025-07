Betrug bei Bewertungen: Was KI-Betrug für Firmen und Kunden heißt

Folgen für die Wirtschaft : KI-Betrug bei Bewertungen: Wenn Sterne lügen

von Dennis Berger 06.07.2025 | 20:25 |

Mehr Sterne, mehr Umsatz - so einfach scheint es: Doch hinter vielen Internet-Bewertungen steckt oft Betrug. Was KI damit zu tun hat und was das für Firmen bedeutet.