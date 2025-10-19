Karl Schlögel erhält Friedenspreis des Deutschen Buchhandels

Der deutsche Historiker Karl Schlögel nimmt den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels entgegen. Die Verleihung in der Paulskirche in Frankfurt am Main im Livestream.

Der Historiker und Osteuropa-Kenner Karl Schlögel erhält in der Frankfurter Paulskirche den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Die Laudatio auf Schlögel hält die ukrainisch-deutsche Schriftstellerin Katja Petrowskaja.

Der 77-Jährige sei "Seismograph gesellschaftlicher Veränderungen", erklärte die Jury bei der Bekanntgabe ihrer Entscheidung im Juli. Als einer der ersten habe er vor der aggressiven Expansionspolitik des russischen Staatschefs Wladimir Putin gewarnt.

Weimer: Schlögel hat auf "aggressives Expansionsstreben Putins hingewiesen"

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer würdigte Schlögel kurz vor der Preisverleihung als "herausragenden Historiker und Intellektuellen".

Er lehrt uns, Europa mit wachen Augen zu sehen. „ Wolfram Weimer, Kulturstaatsminister

Mit Blick auf die aktuelle Lage fügte er hinzu: "Karl Schlögel hat schon sehr früh und klar auf das völkerrechtswidrige und aggressive Expansionsstreben des russischen Präsidenten hingewiesen. Er hat immer betont: Ohne eine freie Ukraine gibt es keinen Frieden in Europa. Mit seiner Expertise hat er sich in den vergangenen Jahren klar für die Unterstützung der Ukraine ausgesprochen."

Friedenspreis wird seit 1950 verliehen

Die Auszeichnung gehört zu den wichtigsten in der Bundesrepublik und ist mit 25.000 Euro dotiert. Seit 1950 wurden mehr als 75 Schriftsteller, Philosophinnen, Wissenschaftler und Politikerinnen geehrt. Darunter waren Albert Schweitzer, Vaclav Havel, Astrid Lindgren und Salman Rushdie. Im vergangenen Jahr ging der Preis an die Publizistin Anne Applebaum.

Im Vorfeld der Preisverleihung ging Schlögel mit Russlands Präsident Putin hart ins Gericht. Dieser habe den Krieg nach Europa zurückgebracht und unlängst erst die Europäer verhöhnt. Zwei Konsequenzen sind daraus nach Ansicht des 77-jährigen Historikers zu ziehen: Eine umfassende Unterstützung der Ukraine und eine Wiedereinführung der Wehrpflicht in Deutschland.

