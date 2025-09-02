ProSiebenSat.1: Weimer trifft Berlusconi - und mahnt erneut

MFE will ProSiebenSat.1 kaufen:Weimer trifft Berlusconi - und mahnt erneut
Der umstrittene Konzern Media for Europe der Familie Berlusconi steht vor der Übernahme von ProSiebenSat.1. Kulturstaatsminister Weimer drängt auf journalistische Unabhängigkeit.
Ein besorgter Kulturstaatsminister trifft einen italienischen Konzernchef mit prominentem Nachnamen: Wolfram Weimer (parteilos) hat am Dienstag Pier Silvio Berlusconi empfangen - den Chef des Medienunternehmens Media for Europe (MFE) und Sohn des früheren italienischen Regierungschefs Silvio Berlusconi, der 2023 starb.
Der MFE-Konzern steht vor einer Übernahme des Senders ProSiebenSat.1. Nach dem Gespräch mit Berlusconi erklärte Weimer:
Man sei in diesem Punkt einer Meinung und das sei "eine gute Voraussetzung für ein gelingendes Engagement im deutschen Medienmarkt", so Weimer. Noch im Juli hatte Weimer im "Spiegel" seiner Sorge Ausdruck verliehen, ob die journalistische und wirtschaftliche Unabhängigkeit auch nach einem Eigentümerwechsel gewahrt bliebe.
MFE-Chef: "Wahrung redaktioneller und journalistischer Freiheit"
MFE machte bei dem Treffen deutlich, dass der deutsche Markt eine zentrale Rolle in der Strategie des italienischen Konzerns spielen soll. Der Fokus läge auf Investitionen in die Produktion lokaler Inhalte sowie dem Aufbau eines Medien- und Streaming-Plattformgeschäfts.
München werde als Standort weiterentwickelt. Und MFE bekräftigte, Steuern dort zu entrichten, wo Sender betrieben werden - und so die fiskalische Wertschöpfung im Land zu belassen. Man habe zentrale Themen besprochen, so Berlusconi:
Dazu gehörten ein lokales Angebot, welches auf ein deutsches Publikum zugeschnitten sei - unter anderem auch mit mehr Nachrichten.
Wenn aus München nun eine pan-europäische Plattform entstünde, sei das eine gute Nachricht.
Weimer: Große Privatmedien als Teil kritischer Infrastruktur
In einem Interview mit der italienischen Zeitung "La Stampa" hatte Weimer zuvor betont, dass zur kritischen Infrastruktur laut deutscher Gesetzgebung auch große private Medienunternehmen gehören. Somit hatte er auch seine Zuständigkeit im Bund bekräftigt. Medienpolitik gehört eigentlich in die Zuständigkeit der Staatskanzleien der Bundesländer.
Henriette de Maizière ist Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio Berlin.
