Lesestoff, der niemals ausgeht und kompakt in jede Tasche passt. Dank der speziellen E-Paper-Technik lässt sich mit dem E-Book-Reader augenfreundlich lesen. Zudem sind sie leicht und können mehr als nur Text: Man kann Hörbücher abspielen, Notizen schreiben und Wörter nachschlagen.

15 neue E-Book-Reader hat die Stiftung Warentest jüngst getestet. Alle Geräte wurden mit gut oder sehr gut bewertet. Der Test zeigt, was welches Modell kann.

Urueña, ein mittelalterlicher Ort in Kastilien, ist "Dorf der Bücher". Hinter den Stadtmauern leben je nach Saison 100 bis 200 Menschen. Auf sie kommen ganze acht Buchläden.

Kaufentscheidung: Welches System soll es sein?

Mit Readern von Tolino und Co. können sie beim Buchhändler ihrer Wahl einkaufen und auch PDFs, Zeitschriften und Zeitungen herunterladen. Amazon ist hingegen ein geschlossenes System. Bücher aus dem Kindle-Shop funktionieren in der Regel nur auf Kindle-Readern.

E-Books kaufen und Leihen

Bei allen Geräten ist der hauseigene Bookstore vorinstalliert. Über diesen Webshop kauft man in der Regel seine E-Books. Allerdings zeigt sich hier deutlich, wie schwachmotorisiert die E-Book-Reader sind. Der Seitenaufbau erfolgt sehr träge und nicht so flüssig, wie auf dem Tablet oder Laptop. Der Tipp vom Experten der Stiftung Warentest: Kaufen Sie ihre Bücher auf dem Laptop und übertragen Sie sie per USB-Kabel oder Online-Synchronisation auf den Reader.