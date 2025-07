Matthias Becker ist gesetzlicher Betreuer. Bei Volle Kanne erzählt er, was die Arbeit mit hilfesuchenden Menschen ausmacht.

Wer entscheidet über eine rechtliche Betreuung?

Die Betreuung wird häufig durch die betroffene Person selbst oder Angehörige beantragt. Auch Behörden können sich an das Gericht wenden und eine Betreuung anregen.

Ob und in welchem Umfang eine Betreuung daraufhin angeordnet wird, entscheidet ausschließlich ein Gericht. Dieses lässt in den meisten fällen ein ärztliches Gutachten erstellen, auf dessen Grundlage entschieden wird.

So wird der Betreuer ausgewählt

Betroffene können durch eine Betreuungsverfügung Einfluss darauf nehmen, wer als Betreuer infrage kommt. Beispielsweise können sie einen Angehörigen als ehrenamtlichen Betreuer vorschlagen. Gerichte sind allerdings nicht zwingend an die Verfügung gebunden und prüfen eigenständig, ob die vorgeschlagene Person geeignet ist. Nach Angaben des Bundesverbands der Berufsbetreuer wurden 2016 etwa die Hälfte der rechtlichen Betreuungen ehrenamtlich durchgeführt.

Was, wenn durch einen Unfall keine eigenen Entscheidungen mehr möglich sind? Mit Dokumenten im Notfallordner können Sie vorsorgen, dass alles so geregelt wird, wie Sie es möchten.

Welche Aufgaben rechtliche Betreuer haben

Diejenigen, die die Betreuung übernehmen, sollen in erster Linie unterstützen, beispielsweise bei Mietverträgen, Bankgeschäften oder bei der Organisation von Arztterminen. Nur soweit es erforderlich ist, können Betreuer auch von ihrer Vertretungsmacht Gebrauch machen, also selbst Entscheidungen für die betreute Person treffen.

Eigenständigkeit von betreuten Personen soll bewahrt werden

In den letzten Jahrzehnten hat sich das Betreuungsrecht gewandelt. Im Kern steht mittlerweile das Ziel, die Eigenständigkeit von betreuten Personen so weit wie möglich zu wahren. Betroffene sollen eigene Entscheidungen über ihr Leben treffen und sind in den meisten Fällen auch weiterhin voll geschäftsfähig. Betreuer dürfen von den Wünschen eines Betreuten grundsätzlich nur dann abweichen, wenn dessen Vermögen durch eine Entscheidung erheblich gefährdet würde.