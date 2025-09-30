Die Simpsons kehren in die Kinos zurück

Gelb und Kult - das sind die Simpsons. Nach 20 Jahren kommt die fünfköpfige Familie mit einem Film in die Kinos zurück. Und ersetzt dabei einen Marvel-Film.

Die Simpsons sind schon längst Kult - und kehren jetzt wieder mit einem Film in die Kinos zurück. Quelle: AP

Die Simpsons kommen mit einem zweiten Film ins Kino. Die Fortsetzung soll am 23. Juli 2027 erscheinen, wie Disney und 20th Century Fox auf Instagram verkündeten.

"Homer kommt zurück für einen Nachschlag"

Auf einem dazugehörigen Bild greift eine gelbe Hand nach einem Donut, dessen Streusel die Form der Ziffer 2 haben. Darüber steht: "Homer kommt zurück für einen Nachschlag".

Damit erscheint 20 Jahre nach dem ersten und einzigen Kinofilm der gelben Zeichentrickfamilie ein zweiter Teil. "Die Simpsons - Der Film" erschien 2007 in den Kinos. Im damaligen Kinofilm verschmutzt Homer Simpson den See in Springfield, woraufhin die ganze Stadt unter einer Glaskuppel eingeschlossen wird. Die Familie flüchtet vor den aufgebrachten Einwohnern nach Alaska. Zur Handlung des neuen Films war zunächst nichts bekannt.

Laut Berichten vom Branchenportal "Deadline" und "Variety" nimmt der neue Simpsons-Teil den Platz eines Marvel-Films ein, der ursprünglich für den Zeitraum geplant war. Dieser Film sei nun gestrichen.

Die fünfköpfige Familie Simpson aus Springfield, bestehend aus den Eltern Marge und Homer sowie den drei Kindern Bart, Lisa und Maggie, ist das Zentrum der erfolgreichen Kult-Serie "Die Simpsons". Aktuell läuft die 36. Staffel im deutschen Fernsehen.

