  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama
Prominente

Zwischen "Die drei ???" und Erwachsenwerden: Julius Weckauf

Darsteller in "Die drei ???":Julius Weckauf freut sich aufs Erwachsenwerden

von Mathilde Bernard und Ulrich Langer

|

Julius Weckauf ist aktuell in "Die drei ???" im Kino zu sehen. Privat beschäftigt den Schauspieler gerade das Erwachsenwerden. Warum das für ihn eine große Herausforderung ist.

Nachwuchs-Schauspieler Julius Weckauf privat

Seit knapp einem Jahrzehnt steht Julius Weckauf schon vor der Kamera. Trotz seines wachsenden Erfolges bleibt er bodenständig und nimmt uns mit durch seine Heimat Jüchen.

20.01.2026 | 6:02 min

Julius Weckauf ist im vergangenen Dezember 18 Jahre alt geworden, für den Jungschauspieler ein Meilenstein: Endlich Erwachsensein ist etwas, auf das sich Julius "total gefreut" hat. "Diese Freiheit zu haben. Was das Autofahren betrifft und Verträge". Auch wenn Julius noch nicht ganz weiß, was das bedeutet.

Man muss natürlich immer die Frage stellen, was ist erwachsen?

Julius Weckauf, Schauspieler

Julius Weckauf: 18 geworden und plötzlich frei?

Der frischgebackene 18-Jährige will wohl aber weiterhin fest auf seinen Vater Bernd Weckauf als seinen engsten Vertrauten setzen. Er gebe als Berater immer gute Tipps, gute Ratschläge, gerade bei allem Geschäftlichen.

Portrait-Foto von Julius Weckauf.

Julius Weckauf ist kürzlich 18 Jahre alt geworden.

Quelle: dpa

Julius wohnt weiterhin zu Hause bei seinen Eltern, in seinem Heimatdorf Jüchen in Nordrhein-Westfalen. Zum Erwachsensein fehle ihm aber noch ein bisschen. Zum Beispiel Disziplin:

Andererseits schaffe ich es irgendwie teilweise nicht, meine Wäsche runterzubringen. Das ist so eine Sache.

Julius Weckauf, Schauspieler

Spielte Hape Kerkeling: Vom Kinderstar zum Erwachsenen

Mit neun Jahren wurde Julius deutschlandweit bekannt, als er 2018 den jungen Hape Kerkeling in dem Kinofilm "Der Junge muss an die frische Luft" spielte. Seitdem war Julius Weckauf in acht weiteren Rollen zu sehen. In der zwölften Klasse brach er das Gymnasium ab, um sich auf die Schauspielerei konzentrieren zu können.

Hape Kerkeling mit dem jungen Julius Weckauf 2018 auf einem roten Teppich.

Julius Weckauf mit 9 Jahren neben Hape Kerkeling. Er spielte den jungen Kerkeling in "Der Junge muss an die frische Luft".

Quelle: dpa

Familie, Freunde und Liebe als fester Halt

Sein Umfeld lässt Julius Weckauf mit Vertrauen und mit positivem Blick durch das Leben gehen. Er habe "tolle Freunde, eine tolle Freundin, tolle Eltern". Er liebe seine Geschwister, seine Großeltern und scheint sich sehr geborgen zu fühlen, was ihm eine "gewisse Leichtigkeit" im Leben gebe, erzählt der 18-Jährige.

Irgendwo ist immer irgendwer, mit dem ich mich an den Tisch setzen kann und über meine Probleme reden kann.

Julius Weckauf, Schauspieler

Julius Weckauf, Nevio Wendt und Levi Brandl

Die jungen "Drei ???"-Stars Julius, Nevio und Levi sind gereift. Wir haben mit ihnen vor der Premiere von "Der Karpatenhund" über Ruhm, Freundschaft und Zukunftspläne gesprochen.

29.01.2025 | 4:59 min

Seit zwei Jahren ist der 18-Jährige mit Lotte liiert, er kennt sie seit Kindertagen. Die Eltern sind bereits ein Leben lang befreundet und so begegneten sich Julius und Lotte immer wieder.

Und dann, schwuppdiwupp, hat es Zoom gemacht.

Julius Weckauf, Schauspieler

Julius sagt von sich, er sei "wirklich relativ laut und immer präsent", Lotte sei eher das Gegenteil: "Die ist so total ruhig und lieb".

Seit diesem Donnerstag ist sein aktueller Film "Die drei ??? - Toteninsel" in den Kinos. Julius Weckauf ist in der Rolle des Justus Jonas zu sehen.

Über dieses Thema berichtete hallo deutschland am 20.01.2026 um 17:10 Uhr.
Thema
Film- und Kino-News

Mehr zum Thema Unterhaltung

  1. Der langjährige Bassist der Rock-Band "Scorpions", Francis Buchholz, ist tot.
    Bilderserie

    Promi-News in Bildern:Trauer um früheren Scorpions-Bassist Francis Buchholz

  2. Timothée Chalamet posiert bei den Golden Globes mit dem Preis für den besten Hauptdarsteller in einer Komödie oder einem Musical für seine Rolle im Film "Marty Supreme"

    Preisverleihung in Los Angeles:Golden Globes 2026: Das sind die Gewinner

    von Anna Grösch, Washington D.C.
    mit Video1:40
  3. Die Darstellerinnen der ZDF-Reihe "Ku'damm 77" in einer Küchen der 70er Jahre zum Drehstartfoto versammelt: Die Schauspielerinnen der neuen Staffel Claudia Michelsen, Marie Louise Albertine Becker, Maria Ehrich, Sonja Gerhardt, Carlotta Bähre und Emilia Schüle

    4. Staffel der Erfolgsserie:"Ku'damm 77": Beliebte Stars und neue Gesichter

    von Nadia Nasser und Stephanie Paersch
    mit Video29:57
  4. Symbolbild: Kinosaal

    Neue Filme, neue Serien:Blockbuster, Sci-Fi, Romantik: Das kommt 2026 in die Kinos

    mit Video6:15

Mehr Promi-News im Video

  1. Ben Affleck und Matt Damon auf Filmpremiere

    Nachrichten | hallo deutschland:Ben Affleck und Matt Damon auf Filmpremiere

    von Maya Zanettin
    Video0:39
  2. "The Rip" mit Ben Affleck und Matt Damon

    Nachrichten | hallo deutschland:"The Rip" mit Ben Affleck und Matt Damon

    von Mathilde Bernhard
    Video2:44
  3. Prinz William testet Mobilitätsroller

    Nachrichten | hallo deutschland:Prinz William testet Mobilitätsroller

    von Christina Esselborn
    Video0:25
  4. Paris Hilton hält Rede vor dem US-Kongress

    Nachrichten | hallo deutschland:Paris Hilton hält Rede vor dem US-Kongress

    von Christina Esselborn
    Video1:02
  5. Liz Hurley bricht vor Gericht in Tränen aus

    Nachrichten | hallo deutschland:Liz Hurley bricht vor Gericht in Tränen aus

    von Christina Esselborn
    Video0:33
  6. Harry Styles: Neues Album und Welttournee

    Nachrichten | hallo deutschland:Harry Styles: Neues Album und Welttournee

    von Christina Esselborn
    Video0:45
  7. DDR-Schauspielerin Angelika Mann ist gestorben

    Nachrichten | hallo deutschland:Schauspielerin Angelika Mann ist tot

    von Joanna Castillo
    Video0:45
  8. Nicole Kidman reist in die Antarktis

    Nachrichten | hallo deutschland:Nicole Kidman reist in die Antarktis

    von Ulrich Langer
    Video0:34
  9. Trauer im schwedischen Königshaus

    Nachrichten | hallo deutschland:Trauer im schwedischen Königshaus

    von Ulrich Langer
    Video0:41
  10. Die diesjährigen Oscar-Nominierungen stehen bevor

    Nachrichten | hallo deutschland:Die Oscar-Nominierungen stehen bevor

    von Joanna Castillo
    Video0:42
  11. Unterwegs auf der Paris Fashion Week Men’s

    Nachrichten | hallo deutschland:Unterwegs auf der Paris Fashion Week Men’s

    von Katja Liersch
    Video3:00
  12. Sänger Wincent Weiss ist verheiratet

    Nachrichten | hallo deutschland:Sänger Wincent Weiss ist verheiratet

    von Ulrich Langer
    Video0:27
  13. Erste "Artist Celebration Night" in Berlin

    Nachrichten | hallo deutschland:Erste "Artist Celebration Night" in Berlin

    von Ulrich Langer
    Video0:44