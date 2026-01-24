Darsteller in "Die drei ???":Julius Weckauf freut sich aufs Erwachsenwerden
von Mathilde Bernard und Ulrich Langer
Julius Weckauf ist aktuell in "Die drei ???" im Kino zu sehen. Privat beschäftigt den Schauspieler gerade das Erwachsenwerden. Warum das für ihn eine große Herausforderung ist.
Julius Weckauf ist im vergangenen Dezember 18 Jahre alt geworden, für den Jungschauspieler ein Meilenstein: Endlich Erwachsensein ist etwas, auf das sich Julius "total gefreut" hat. "Diese Freiheit zu haben. Was das Autofahren betrifft und Verträge". Auch wenn Julius noch nicht ganz weiß, was das bedeutet.
Julius Weckauf: 18 geworden und plötzlich frei?
Der frischgebackene 18-Jährige will wohl aber weiterhin fest auf seinen Vater Bernd Weckauf als seinen engsten Vertrauten setzen. Er gebe als Berater immer gute Tipps, gute Ratschläge, gerade bei allem Geschäftlichen.
Julius wohnt weiterhin zu Hause bei seinen Eltern, in seinem Heimatdorf Jüchen in Nordrhein-Westfalen. Zum Erwachsensein fehle ihm aber noch ein bisschen. Zum Beispiel Disziplin:
Spielte Hape Kerkeling: Vom Kinderstar zum Erwachsenen
Mit neun Jahren wurde Julius deutschlandweit bekannt, als er 2018 den jungen Hape Kerkeling in dem Kinofilm "Der Junge muss an die frische Luft" spielte. Seitdem war Julius Weckauf in acht weiteren Rollen zu sehen. In der zwölften Klasse brach er das Gymnasium ab, um sich auf die Schauspielerei konzentrieren zu können.
Familie, Freunde und Liebe als fester Halt
Sein Umfeld lässt Julius Weckauf mit Vertrauen und mit positivem Blick durch das Leben gehen. Er habe "tolle Freunde, eine tolle Freundin, tolle Eltern". Er liebe seine Geschwister, seine Großeltern und scheint sich sehr geborgen zu fühlen, was ihm eine "gewisse Leichtigkeit" im Leben gebe, erzählt der 18-Jährige.
Seit zwei Jahren ist der 18-Jährige mit Lotte liiert, er kennt sie seit Kindertagen. Die Eltern sind bereits ein Leben lang befreundet und so begegneten sich Julius und Lotte immer wieder.
Julius sagt von sich, er sei "wirklich relativ laut und immer präsent", Lotte sei eher das Gegenteil: "Die ist so total ruhig und lieb".
Seit diesem Donnerstag ist sein aktueller Film "Die drei ??? - Toteninsel" in den Kinos. Julius Weckauf ist in der Rolle des Justus Jonas zu sehen.
