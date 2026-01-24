Julius Weckauf ist aktuell in "Die drei ???" im Kino zu sehen. Privat beschäftigt den Schauspieler gerade das Erwachsenwerden. Warum das für ihn eine große Herausforderung ist.

Darsteller in "Die drei ???"

Seit knapp einem Jahrzehnt steht Julius Weckauf schon vor der Kamera. Trotz seines wachsenden Erfolges bleibt er bodenständig und nimmt uns mit durch seine Heimat Jüchen. 20.01.2026 | 6:02 min

Julius Weckauf ist im vergangenen Dezember 18 Jahre alt geworden, für den Jungschauspieler ein Meilenstein: Endlich Erwachsensein ist etwas, auf das sich Julius "total gefreut" hat. "Diese Freiheit zu haben. Was das Autofahren betrifft und Verträge". Auch wenn Julius noch nicht ganz weiß, was das bedeutet.

Man muss natürlich immer die Frage stellen, was ist erwachsen? „ Julius Weckauf, Schauspieler

Julius Weckauf: 18 geworden und plötzlich frei?

Der frischgebackene 18-Jährige will wohl aber weiterhin fest auf seinen Vater Bernd Weckauf als seinen engsten Vertrauten setzen. Er gebe als Berater immer gute Tipps, gute Ratschläge, gerade bei allem Geschäftlichen.

Julius Weckauf ist kürzlich 18 Jahre alt geworden. Quelle: dpa

Julius wohnt weiterhin zu Hause bei seinen Eltern, in seinem Heimatdorf Jüchen in Nordrhein-Westfalen. Zum Erwachsensein fehle ihm aber noch ein bisschen. Zum Beispiel Disziplin:

Andererseits schaffe ich es irgendwie teilweise nicht, meine Wäsche runterzubringen. Das ist so eine Sache. „ Julius Weckauf, Schauspieler

Spielte Hape Kerkeling: Vom Kinderstar zum Erwachsenen

Mit neun Jahren wurde Julius deutschlandweit bekannt, als er 2018 den jungen Hape Kerkeling in dem Kinofilm "Der Junge muss an die frische Luft" spielte. Seitdem war Julius Weckauf in acht weiteren Rollen zu sehen. In der zwölften Klasse brach er das Gymnasium ab, um sich auf die Schauspielerei konzentrieren zu können.

Julius Weckauf mit 9 Jahren neben Hape Kerkeling. Er spielte den jungen Kerkeling in "Der Junge muss an die frische Luft". Quelle: dpa

Familie, Freunde und Liebe als fester Halt

Sein Umfeld lässt Julius Weckauf mit Vertrauen und mit positivem Blick durch das Leben gehen. Er habe "tolle Freunde, eine tolle Freundin, tolle Eltern". Er liebe seine Geschwister, seine Großeltern und scheint sich sehr geborgen zu fühlen, was ihm eine "gewisse Leichtigkeit" im Leben gebe, erzählt der 18-Jährige.

Irgendwo ist immer irgendwer, mit dem ich mich an den Tisch setzen kann und über meine Probleme reden kann. „ Julius Weckauf, Schauspieler

Die jungen "Drei ???"-Stars Julius, Nevio und Levi sind gereift. Wir haben mit ihnen vor der Premiere von "Der Karpatenhund" über Ruhm, Freundschaft und Zukunftspläne gesprochen. 29.01.2025 | 4:59 min

Seit zwei Jahren ist der 18-Jährige mit Lotte liiert, er kennt sie seit Kindertagen. Die Eltern sind bereits ein Leben lang befreundet und so begegneten sich Julius und Lotte immer wieder.

Und dann, schwuppdiwupp, hat es Zoom gemacht. „ Julius Weckauf, Schauspieler

Julius sagt von sich, er sei "wirklich relativ laut und immer präsent", Lotte sei eher das Gegenteil: "Die ist so total ruhig und lieb".

Seit diesem Donnerstag ist sein aktueller Film "Die drei ??? - Toteninsel" in den Kinos. Julius Weckauf ist in der Rolle des Justus Jonas zu sehen.

