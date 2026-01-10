In der neuen "Ku'damm"-Staffel spielen Carlotta Bähre, Marie Louise Albertine Becker und Massiamy Diaby ihre ersten großen Rollen. Zu sehen sind auch die bekannten Gesichter.

Die Serie mache so einen Zauber, sagt Carlotta Bähre. Sie ist in dieser "Ku'damm"-Staffel in einer der Hauptrollen neu dabei. Und sie hoffe, diesen Zauber weitertragen zu können.

Zwei weitere Jungstars sind in dieser Staffel neu dabei: Marie Louise Albertine Becker, die Helgas Tochter Friederike von Boost spielt, und Massiamy Diaby, die in der Serie als Dokumentarfilmerin Linda Müller den Alltag der Familie Schöllack mit der Kamera begleitet.

"Ku'damm": Marie Louise Albertine Becker war zunächst unsicher

Beide waren vor den Dreharbeiten sehr aufgeregt, denn bei so einer beliebten Serie einzusteigen sei eine große Herausforderung, vor allem, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat: "Ich war natürlich am Anfang total überfordert und dachte mir, oh Gott, schaffe ich das? Wie soll das funktionieren? Ich bei so einem großen Ding? Aber das Tolle ist ja, dass die Friederike als Figur total mutig und stark ist", erzählt Becker, die zurzeit in Berlin auf die Schauspielschule geht.

Und manchmal habe ich das Gefühl, dass dieser Mut dann auch so auf mich als Marie selber überschwappt. „ Marie Louise Albertine Becker, Schauspielerin

Sie habe alle bisherigen Folgen rauf und runter geguckt und sich ein ganzes Notizbuch zur Serie vollgeschrieben, "damit ich nicht den Überblick verliere".

Massiamy Diaby als Dokumentarfilmerin in "Ku'damm 77"

Massiamy Diaby musste für ihre Rolle sogar ein neues Handwerk lernen. In einem Crashkurs lernte sie, wie man in den Siebzigerjahren Filme schnitt und wie man eine Originalkamera aus der Zeit bedient. Die sei ganz schön schwer, erzählt sie. Sie habe wochenlang geübt, damit sie aussehe wie eine echte Dokumentarfilmerin und nicht "wie eine Schauspielerin, die eine Kamera hält."

Viele aber sind schon seit der ersten Staffel Teil des Teams. Maria Ehrich zum Beispiel als eine der drei Töchter von Caterina Schöllack. "Wir sind durch so viele Dinge schon gemeinsam durchgegangen", erzählt sie.

Wir haben so viel zusammen erlebt. Es ist wirklich ein bisschen wie Familie. Und man fühlt sich hier einfach wohl und sicher. „ Maria Ehrich, Schauspielerin

Seit Staffel 1 dabei: Maria Ehrich, Sonja Gerhardt und Emilia Schüle

Das Besondere: Die drei Hauptdarstellerinnen Maria Ehrich, Sonja Gerhardt und Emilia Schüle kannten sich schon lange vor der ersten "Ku'damm"-Staffel, die vor zehn Jahren gedreht wurde. Maria Ehrich und Emilia Schüle haben damals sogar zusammengewohnt. "Wir waren WG-Buddies", erzählt Schüle. Und Sonja Gerhardt habe zu ihrem engen Freundeskreis gehört.

Dass sie mal drei Schwestern zusammen spielen dürfen, hätten sie nie gedacht und genießen die gemeinsame Zeit am Set deshalb sehr. "Es ist natürlich vertrauter", sagt Gerhardt, "wenn man ans Set kommt und schon jemanden kennt und auch enger kennt, dann ist es natürlich ein schönes Arbeiten."

"Und manchmal reicht auch einfach nur ein Blick, den wir uns zuwerfen und dann wissen wir schon, was der oder die andere denkt", fügt Ehrich dazu.

Claudia Michelsen hat immer noch eine zentrale Rolle

Claudia Michelsen ist wieder als Matriarchin Caterina Schöllack dabei. Ihre Rolle sei ihr über die Jahre sehr ans Herz gewachsen, erzählt sie.

Das ist wirklich für mich so eine sehr lieb gewonnene alte Schrapnelle. Die Caterina, die hat einfach so einen Knall. „ Claudia Michelsen, Schauspielerin

Am meisten freue sie sich aber über die jungen Kolleginnen. "Das ist herrlich, weil da kommt auf einmal so ein frischer Wind rein, super", sagt Michelsen.

Annette Hess erfand die "Ku'damm"-Serie

Und für Drehbuchautorin und Erfinderin des "Ku'damm"-Kosmos, Annette Hess, sei es ein großes Glück, die Geschichte der Schöllack-Frauen jetzt schon in der dritten Generation weiterzählen zu dürfen. Die neue Staffel "Ku'damm 77" beginnt 14 Jahre nach Ende der 3. Staffel, "Ku'damm 63".

Auf "Ku'damm 63" folgt nun "Ku'damm 77", die Familiengeschichte überspringt 14 Jahre. Serien-Erfinderin Annette Hess erzählt, warum sie so schnell in die 70er Jahre wollte.

"Ich habe mir irgendwann gesagt, wenn ich das weitererzählen möchte, dann wirklich mit einem großen Zeitsprung", sagt Hess, "wenn die Kinder-Generation jetzt zu jungen Erwachsenen geworden ist. Das interessiert mich: diese drei Generationen in einem Haus."

