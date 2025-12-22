  3. Merkliste
Warner Bros: Milliardär Ellison bietet Bürgschaft für Paramount

Kampf um Warner Bros:Tech-Milliardär Ellison bietet Bürgschaft für Paramount an

Im Kampf um Warner Bros bietet Tech-Milliardär Larry Ellison eine Bürgschaft für die Paramount-Offerte an. Im Duell mit Netflix hat die Übernahme auch eine politische Dimension.

Der Wasserturm der Warner Bros. Studios in Burbank, Kalifornien, 11. September 2025.

Der Unterhaltungskonzern Paramount Skydance will den geplanten Kauf von Warner Bros durch den Streaming-Anbieter Netflix verhindern und hat ein eigenes Übernahmeangebot vorgelegt.

09.12.2025 | 2:46 min

Tech-Milliardär Larry Ellison versucht, ein großes Hindernis beim Gebot seiner Familie für den Hollywood-Riesen Warner Brothers auszuräumen: Der Mitgründer des Software-Konzerns Oracle gibt eine persönliche Garantie für einen 40,4 Milliarden Dollar umfassenden Teil des insgesamt mehr als 100 Milliarden Dollar schweren Gebots ab. 

Ellisons Angebot wurde bislang abgelehnt

Warner Bros. Discovery hatte das Angebot abgelehnt und unter anderem darauf verwiesen, dass die Garantie durch die Ellison-Familie nicht hart genug gewesen sei. Warner entschied sich, stattdessen das Angebot von Netflix für das Studio- und Streaming-Geschäft anzunehmen.

Die Ellisons wenden sich nun mit ihrem Angebot direkt an die Warner-Aktionäre. Die Familie hatte erst vor wenigen Monaten den Warner-Konkurrenten Paramount übernommen, über den das Warner-Gebot läuft. Sie wollen Warner Bros. Discovery komplett übernehmen, samt der TV-Sender wie CNN. 

Die Logos der Konzerne Warner Bros., Netflix und Paramount

Netflix hatte die Übernahme von Warner Bros. schon verkündet, da funkte Paramount mit einem Gegenangebot dazwischen. ZDFheute live zu den politischen Hintergründen.

09.12.2025 | 27:41 min

Larry Ellison steht in der Milliardäre-Rangliste des Finanzdienstes Bloomberg auf Rang fünf mit einem geschätzten Vermögen von 246 Milliarden Dollar. Sein Sohn David Ellison ist Paramount-Chef.

Paramount-Gebot umfasst 108,4 Milliarden Dollar

Mit den gut 40 Milliarden Dollar garantiert Larry Ellison unter anderem den geplanten Finanzierungsbeitrag der Staatsfonds von Saudi-Arabien, Abu Dhabi und Katar. Das Gebot von Paramount ist insgesamt 108,4 Milliarden Dollar schwer. Ein großer Teil davon soll mit Krediten gestemmt werden. 

Netflix bietet knapp 83 Milliarden Dollar für das Studio- und Streaming-Geschäft. Eine entscheidende Frage für die Aktionäre wird also sein, wie die TV-Sender für die Zukunft bewertet werden.

Trump will neuen Besitzer für CNN 

Der Übernahmekampf hat auch eine politische Dimension, weil es um CNN geht. US-Präsident Donald Trump forderte, dass bei einem Warner-Deal unbedingt auch der Nachrichtensender den Besitzer wechseln müsse. Bei CNN wird der US-Präsident oft kritisiert.

USA-Korrespondent David Sauer.

Im Wettbieten um Warner Bros. gehe es auch um den Einfluss von Präsident Trump, sagt USA-Korrespondent David Sauer. Trump sagt offen, er werde an der Entscheidung beteiligt sein.

09.12.2025 | 8:49 min

Larry Ellison ist als Trump-Unterstützer bekannt. In der Nachrichtenredaktion des Paramount-Senders CBS gab es nach der Übernahme einen Umbau. Die neue Chefredakteurin Bari Weiss bot zudem eine Plattform für Erika Kirk, die Witwe des von einem Attentäter getöteten rechten Aktivisten Charlie Kirk.

dpa
