Warner Bros: Milliardär Ellison bietet Bürgschaft für Paramount

Kampf um Warner Bros:Tech-Milliardär Ellison bietet Bürgschaft für Paramount an
Im Kampf um Warner Bros bietet Tech-Milliardär Larry Ellison eine Bürgschaft für die Paramount-Offerte an. Im Duell mit Netflix hat die Übernahme auch eine politische Dimension.
Tech-Milliardär Larry Ellison versucht, ein großes Hindernis beim Gebot seiner Familie für den Hollywood-Riesen Warner Brothers auszuräumen: Der Mitgründer des Software-Konzerns Oracle gibt eine persönliche Garantie für einen 40,4 Milliarden Dollar umfassenden Teil des insgesamt mehr als 100 Milliarden Dollar schweren Gebots ab.
Ellisons Angebot wurde bislang abgelehnt
Warner Bros. Discovery hatte das Angebot abgelehnt und unter anderem darauf verwiesen, dass die Garantie durch die Ellison-Familie nicht hart genug gewesen sei. Warner entschied sich, stattdessen das Angebot von Netflix für das Studio- und Streaming-Geschäft anzunehmen.
Die Ellisons wenden sich nun mit ihrem Angebot direkt an die Warner-Aktionäre. Die Familie hatte erst vor wenigen Monaten den Warner-Konkurrenten Paramount übernommen, über den das Warner-Gebot läuft. Sie wollen Warner Bros. Discovery komplett übernehmen, samt der TV-Sender wie CNN.
Larry Ellison steht in der Milliardäre-Rangliste des Finanzdienstes Bloomberg auf Rang fünf mit einem geschätzten Vermögen von 246 Milliarden Dollar. Sein Sohn David Ellison ist Paramount-Chef.
Paramount-Gebot umfasst 108,4 Milliarden Dollar
Mit den gut 40 Milliarden Dollar garantiert Larry Ellison unter anderem den geplanten Finanzierungsbeitrag der Staatsfonds von Saudi-Arabien, Abu Dhabi und Katar. Das Gebot von Paramount ist insgesamt 108,4 Milliarden Dollar schwer. Ein großer Teil davon soll mit Krediten gestemmt werden.
Netflix bietet knapp 83 Milliarden Dollar für das Studio- und Streaming-Geschäft. Eine entscheidende Frage für die Aktionäre wird also sein, wie die TV-Sender für die Zukunft bewertet werden.
Trump will neuen Besitzer für CNN
Der Übernahmekampf hat auch eine politische Dimension, weil es um CNN geht. US-Präsident Donald Trump forderte, dass bei einem Warner-Deal unbedingt auch der Nachrichtensender den Besitzer wechseln müsse. Bei CNN wird der US-Präsident oft kritisiert.
Larry Ellison ist als Trump-Unterstützer bekannt. In der Nachrichtenredaktion des Paramount-Senders CBS gab es nach der Übernahme einen Umbau. Die neue Chefredakteurin Bari Weiss bot zudem eine Plattform für Erika Kirk, die Witwe des von einem Attentäter getöteten rechten Aktivisten Charlie Kirk.
Mehr zum Warner-Bieterkampf
- Interview
Bieterschlacht in den USA:Warner Bros.: Experte warnt vor "Verdichtung des Marktes"mit Video12:39
Deal über fast 83 Milliarden Dollar:Netflix übernimmt Medienkonzern Warner Bros. Discoverymit Video0:28
Übernahme von US-Filmstudio:Kampf um Warner Bros: Paramount überbietet Netflixvon Tim Webermit Video2:34
US-Unterhaltungskonzern:Warner Bros. Discovery prüft Verkaufsoptionenmit Video2:27
Mehr News aus den USA
Nachrichten | heute in Europa:Europa und Trump: Ein schwieriges Jahrvon Renée SeverinVideo3:05
Streit um Grönland:Dänemark bestellt US-Botschafter einvon Kai RemenVideo1:03
Botschafter einbestellt:Dänemark "erzürnt" über Trumps neuen Grönland-Beauftragtenmit Video1:03
Treffen zu Ukraine-Krieg in Florida:Gespräche mit USA "konstruktiv", doch Moskau dämpft Hoffnungmit Video0:19
Venezuela-Konflikt:USA verfolgen weiteres SchiffVideo0:17
Ukraine-Gespräche:Witkoff zeigt sich zufriedenVideo0:19
Epstein-Files:US-Demokraten sehen VertuschungVideo0:25
Foto mit Bezug zu Trump:Epstein-Akten: US-Justiz macht gelöschtes Bild wieder publikmit Video0:25
Konflikt in der Karibik:US-Küstenwache beschlagnahmt Öltanker vor Venezuelamit Video0:41
Nachrichten | heute journal:„Wir werden auch mit Putin reden müssen...“Video6:57
Affäre um US-Sexualstraftäter:Abgeordnete wollen Freigabe aller Epstein-Akten erzwingenmit Video0:17
130.000 Haushalte betroffen:San Francisco: Lage normalisiert sich nach Stromausfallmit Video0:28
Vorwürfe der Manipulation:Ministerium verteidigt Löschen von Epstein-Dateienmit Video0:17
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:"Die Positionen liegen zu weit auseinander"Video1:28
Nachrichten | heute:Blackout in San FranciscoVideo0:28
ZDF-Korrespondent in Miami:„Inhaltlich haben wir bisher relativ wenig gehört“Video0:53
Washington:Trauerfeier für den US-PennyVideo0:46
Friedenslösung:Ukraine-Gespräche in Miami gehen weiterVideo0:20
US-Demokraten:Vorwurf der Zensur bei Epstein-AktenVideo0:17
Spannungen in der Karibik:USA setzen erneut Tanker aus Venezuela festVideo0:22
- FAQ
Verhandlungen zwischen USA und Russland:Was vom Ukraine-Treffen in Florida zu erwarten istmit Video0:21
Nachrichten | heute journal:"Zwei Themenblöcke" bei Ukraine-GesprächenVideo2:32
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:"Dmitrijew ist Putins Antwort auf Witkoff"Video2:38
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Veröffentlichung von Epsteins Aktenvon Heike SlanskyVideo1:41
US-Unterhändler und Russland-Vertreter:Weitere Ukraine-Gespräche in FloridaVideo0:21