Jeff Bezos' "Washington Post" entlässt Hunderte Mitarbeiter

US-Hauptstadtzeitung:"Washington Post" entlässt Hunderte Mitarbeiter
Die "Washington Post" entlässt rund ein Drittel ihrer Mitarbeiter. Eine Journalistin sei "mitten im Kriegsgebiet" entlassen worden. Die Zeitung von Jeff Bezos kämpft mit Verlusten.
Kahlschlag bei der "Washington Post": Die seit Jahren kriselnde Tageszeitung aus der US-Hauptstadt hat am Mittwoch den Abbau zahlreicher Journalisten-Stellen angekündigt. US-Medien zufolge muss rund ein Drittel der Belegschaft gehen. Gewerkschafter fürchten um die Glaubwürdigkeit der Zeitung, die Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, 2013 übernommen hatte.
Der geschäftsführende Chefredakteur Matt Murray sprach in einer Mitteilung an die insgesamt rund 800 Journalisten von einer "schmerzhaften" Umstrukturierung der "Washington Post". Sie ermögliche es, die Zukunft der Zeitung zu sichern. Die genaue Zahl der betroffenen Stellen nannte Murray nicht.
Gewerkschaft: Glaubwürdigkeit der "Washington Post" in Gefahr
Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP müssen die meisten Auslandskorrespondenten der Zeitung gehen. Unter anderem die Berichterstattung über den Nahen Osten werde drastisch eingeschränkt, sagte ein Korrespondent, der nicht namentlich genannt werden wollte. Auch die Lokalnachrichten, die Sportseiten sowie die Buchbeilage seien massiv betroffen, wie aus der Redaktion verlautete.
Die hauseigene Gewerkschaft erklärte:
Journalistin: "Mitten in einem Kriegsgebiet entlassen"
Betroffen ist unter anderem die Lizzie Johnson, die für die Zeitung aus der Ukraine berichtet. "Ich wurde gerade von der 'Washington Post' mitten in einem Kriegsgebiet entlassen", schrieb sie im Onlinedienst X.
Zu den Gefeuerten zählt auch Caroline O'Donovan, die über Bezos' Amazon-Konzern berichtet. Sie schrieb auf X:
Sinkende Abo-Zahlen seit Bezos' Nähe zu Trump
Die Tageszeitung, die den Watergate-Skandal aufdeckte und deren Reporter zahlreiche Pulitzer-Preise erhielten, schreibt laut Medienberichten seit Jahren rote Zahlen. Ein Grund sind Abo-Kündigungen im Zusammenhang mit Bezos' Zuwendung zu US-Präsident Donald Trump.
- Rückblick: 200.000 Leser kündigen "Washington Post"-Abo
Nach Trumps erstem Amtsantritt 2017 gab sich die "Washington Post" das Motto "Demokratie stirbt in der Dunkelheit" (Democracy Dies in Darkness).
Unter Bezos hatte die "Washington Post" bereits im Präsidentschaftswahlkampf 2024 entgegen ihrer Tradition darauf verzichtet, die demokratische Bewerberin Kamala Harris mit einem Leitartikel zu unterstützen. Im Jahr 2024 sorgte zudem eine erste Umstrukturierung der Redaktion für Unruhe. Viele Journalisten wechselten daraufhin zu anderen Medien.
