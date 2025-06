US-Gericht: Trump darf Agentur AP aus Weißem Haus ausschließen

Ein kleiner Kreis an Medien berichtet regelmäßig aus dem Weißen Haus.

US-Präsident Donald Trump darf nach einem Gerichtsentscheid die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) von bestimmten Medienveranstaltungen im Weißen Haus ausschließen.

Das zuständige Bundesberufungsgericht setzte am Freitag die Entscheidung einer niedrigeren Instanz vorläufig aus, die AP Zugang garantiert hatte.

Streit um Bezeichnung des Golf von Mexiko

AP war im Februar aus dem Kreis der Medien ausgeschlossen worden , die den Präsidenten regelmäßig begleiten, sowohl auf Reisen im Präsidentenflugzeug Air Force One als auch bei Pressekonferenzen im Weißen Haus.

Entscheidung im April stärkte AP

Auch hob die Agentur in ihren redaktionellen Sprachregularien hervor, dass sie als Nachrichtenlieferant für Kunden in aller Welt geografische Bezeichnungen verwenden müsse, die für alle Bezieher ihrer Dienste verständlich seien. Die von Trump verfügte Namensänderung des Golfs gelte nur für die USA - Mexiko und andere Länder müssten dem nicht folgen.

Der Bundesrichter Trevor McFadden gab AP in einer ersten Entscheidung im April Recht und verwies auf die in der Verfassung garantierte Meinungsfreiheit. Wenn die Regierung ihre Türen für einige Journalisten öffne, könne sie "diese Türen nicht für andere Journalisten wegen ihrer Einstellungen schließen", urteilte der Richter.

Berufungsgericht: Weißes Haus darf über Zugang entscheiden

Das Weiße Haus ging gegen diese Entscheidung in Berufung - und erzielte nun einen Erfolg. Das Bundesberufungsgericht in Washington urteilte am Freitag, bestimmte vom US-Präsidenten genutzte Räume mit beschränktem Zugang seien keine "First-Amendment-Foren".