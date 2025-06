Kanzler Friedrich Merz und der US-Präsident demonstrieren in Washington Einigkeit. Ganz anders das Verhältnis zwischen Elon Musk und Donald Trump: Aus der einstigen Allianz ist ein öffentlicher Machtkampf geworden.

Übertreibung bei Grenzübertritten

Gleich mehrmals ging es bei der Pressekonferenz um das Thema Migration . Noch vor ein paar Monaten sei die Situation an den US-Grenzen ein "Desaster" gewesen, sagte Trump. "Hunderttausende von Menschen kamen jeden Tag jede Woche, jeden Monat", darunter seien viele schlechte Menschen, Kriminelle, Mörder, Drogendealer - "einige der schlimmsten Menschen der Welt", behauptete er.

Zwei Millionen Menschen sind in einem Monat reingekommen.

Es ist eine deutliche Übertreibung: Nach offiziellen US-Statistiken wurden im ganzen Jahr 2024 knapp drei Millionen illegale Einwanderer durch die US-Behörden aufgegriffen, im Jahr zuvor waren es rund 3,2 Millionen. Nach Daten der US-Grenzschutzbehörde lag der monatliche Höchstwert der vergangenen Jahre im Dezember 2023 - in diesem Monat wurden rund 300.000 Menschen beim Grenzübertritt festgestellt.

Dazu kommt eine Dunkelziffer der Personen, die unerkannt einreisen. Offizielle Schätzungen gehen davon aus, dass diese Zahl der sogenannten "Gotaways" im Jahr 2023 bei 860.000 Migranten lag. Für das Jahr 2024 gingen US-Behörden von einem deutlichen Rückgang von 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr aus. Für die von Trump behauptete Zahl von zwei Millionen Migranten in nur einem Monat gibt es also keine Belege.

Auch die pauschale Kriminalisierung von Migranten ist unbelegt. Eine US-Studie von 2023 zeigte sogar, dass sie seltener mit dem Gesetz in Konflikt geraten, als Menschen, die in den USA geboren wurden.

Falschbehauptungen zu Nord Stream 2

"Ich stoppte Nord Stream 2", behauptete Trump. "Ich war derjenige, der das gestoppt hat. Es war tot. Und dann sagen sie, ich wäre ein Freund von Putin..." Diese Aussage ist irreführend. Zwar hat die Trump-Regierung das Pipelineprojekt stets vehement kritisiert und ab Ende 2019 sogar mit Sanktionen belegt, die beteiligte Unternehmen zum Baustopp zwingen sollten. Das bewirkte jedoch nur einen Aufschub: Bis zum Ende von Trumps Amtszeit im Januar 2021 war die Pipeline fast fertiggestellt - von einer endgültigen Stilllegung konnte also keine Rede sein.

Dass die Pipeline trotzdem nie in Betrieb genommen wurde, lag am Ende aber an der Eskalation des Ukraine-Konflikts: Zwei Tage vor der russischen Invasion Ende Februar 2022 setzte das deutsche Wirtschaftsministerium das Genehmigungsverfahren für die Erdgasleitung aus. Damit war die Pipeline faktisch gestoppt - allerdings durch die geopolitische Lage 2022, nicht durch Trumps frühere Sanktionen.