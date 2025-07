Das Strafgesetzbuch verlangt aber außerdem, dass die in Rede stehende Äußerung geeignet ist, den öffentlichen Frieden in Deutschland zu stören. Das kann bei Äußerungen, die sich auf Straftaten beziehen, die im Ausland begangen wurden, durchaus in Frage gestellt werden, erklärt der Strafverteidiger Holger Matt.