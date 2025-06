Live: Antrittsbesuch bei Trump: Merz im Oval Office

Wichtige Gesprächsthemen: Ukraine und Handelskonflikt

Im Mittelpunkt des Treffens dürften zwei Themen stehen: Der Handelskonflikt zwischen der EU und den USA , der sich zuletzt wieder verschärft hat. Sowie der der Krieg in der Ukraine , bei dem Deutschland und die USA eine Schlüsselrolle in der Unterstützung Kiews spielen.

Wann beginnt ZDFheute live zum Treffen zwischen Merz und Trump?

ZDFheute live startet um 17.20 Uhr und wird danach auch hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit und stellen Sie Ihre Fragen in die Kommentarspalte oder schicken Sie eine E-Mail an zdfheute-live@zdf.de.

Bis jetzt haben Trump und Merz nur telefoniert

Seit seinem Amtsantritt hat Merz mehrmals mit Trump telefoniert - zu zweit und in größerer Runde zum Ukraine-Krieg. Inzwischen hat Merz die Handy-Nummer des US-Präsidenten und tauscht sich mit ihm regelmäßig per SMS aus, so heißt es von deutscher Seite. Begegnet sind sie sich erst einmal vor vielen Jahren flüchtig in New York.