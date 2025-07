Appell für Kriegsende in Gaza : "Müssen Druck auf Hamas ausüben"

22.07.2025 | 20:20 |

Würde die Hamas sich bewegen, wäre der Krieg morgen zu Ende, so die CDU-Europapolitikerin Hildegard Bentele. Waffenruhe-Aufrufe müssten sich an Hamas richten, nicht nur an Israel.