Politikexperten zum Kanzler-Besuch: Für Merz sehr gutes Ergebnis

"Ich habe erwartet, dass wir uns gut verstehen und es ist genau so eingetroffen", so Bundeskanzler Merz über den Besuch bei Trump. Man habe sehr intensiv über Themen gesprochen.

Krieg in der Ukraine: Merz sieht Trump als "Schlüsselfigur"

Die Atmosphäre blieb entspannt, auch weil etwa dieses heikle Thema nicht zur Sprache kam: Die Einstufung der AfD durch den Verfassungsschutz kommentierte US-Außenminister Rubio damals mit dem Wort "Tyrannei". Das hätte ganz leicht aus dem Ruder laufen können, so ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen in Washington.

US-Politikberater: Gutes Ergebnis für das erste Treffen

Merz und Trump sind sich nicht nur einig, dass der Krieg in der Ukraine gestoppt werden muss, sondern auch beim Thema höhere Verteidigungsausgaben. Donald Trump habe "positiv reagiert auf deutsche Rüstungsausgaben" und ein weiteres Gespräch angedeutet, "was den Krieg in der Ukraine betrifft", so US-Politikberater Nic Adams gegenüber ZDFheute. Es sei ein "gutes Ergebnis für das erste Treffen, was hoffentlich zu weiterem Druck auf Russland führen wird".