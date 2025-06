Merz' Präsent für Trump: Was der Kanzler ins Weiße Haus mitbringt

"Ich habe dort Wurzeln": Trump und die Pfalz

Als "deutsche Heimat von Donald Trump" steht Kallstadt bereits seit dem Sieg des Republikaners bei der Präsidentschaftswahl 2016 im Fokus internationaler Medien. Trumps Großvater Friedrich wuchs in dem Winzerort auf, bevor er 1885 in die USA ging.

Merkel beschenkte Trump bereits mit Pfälzer Erinnerungen

Auch die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel CDU ) brachte Trump bei einem Besuch im Weißen Haus etwas mit: Einen Kupferstich von 1705 - mit einer Karte der Pfalz, auf der Kallstadt zu sehen ist. Der damalige US-Botschafter Richard Grenell hatte einen Besuch Trumps in Kallstadt wiederholt in Aussicht gestellt.

Kommt es während der zweiten Amtszeit dazu? Er würde die Aufgabe annehmen, Trump das "schmucke Winzerdorf" zu zeigen und mit ihm in die Kirche gehen, in dem seine Großeltern getauft wurden, sagt Bürgermeister Thomas Jaworek (CDU). Ob Trump dies aber überhaupt wünsche und was es ihm bedeute, wisse er nicht.