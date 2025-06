Merz trifft Trump: Besuch in Washington zu Zöllen und Ukraine

Die verdoppelten Zölle sind in Kraft: Statt 25 nun 50 Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte in die Vereinigten Staaten. Laut der deutschen Industrie- und Handelskammer gingen nur rund vier Prozent der deutschen Stahl- und Aluminiumexporte in die USA , trotzdem sei es ein "herber Rückschlag für die deutsche Industrie".