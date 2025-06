Forscher über USA unter Trump: "Kein Stabilitätsfaktor mehr"

ZDFheute : Was genau passiert denn da aktuell in den USA?

Was wir in den USA sehen, ist der Umbau des Landes in ein autoritäres Regime.

Das Regieren findet durch Erlasse und nicht durch Gesetze statt, so wird die Legislative umgangen. Die unabhängige Gerichtsbarkeit wird bekämpft, wodurch die Judikative an Einfluss verliert. Die "Checks and Balances" einer liberalen Demokratie werden so außer Kraft gesetzt. Hinzu kommen die Bekämpfung freier Medienberichterstattung und der Wissenschaftsfreiheit.